Chris Soifer se somete a novedosa operación para bajar de peso

La hermana de Michelle Soifer, Chris, se ha visto afectada por un evidente sobrepeso que estaba perjudicando su salud de manera severa. La exchica reality tomó la decisión de someterse a una operación para combatir la obesidad que estaba muy cerca de causarle otros problemas de salud muy serios.

En un informe emitido por “Magaly TV La Firme”, la menor del clan Soifer reveló que buscó ayuda profesional para recuperar calidad de vida, pero también confesó que su autoestima se vio afectada debido a las duras críticas que recibió en redes sociales.

La confesión de Chris Soifer

En un video, se puede ver a Chris Soifer dar su testimonio posterior a la intervención, revelando el nombre de dicho procedimiento: “Quiero contarles que hace tres días me sometí a la operación de manga gástrica… es un tema de salud, tengo 23 años, soy joven, me sorprendí al ver los resultados, estaba en un estado prediabético, estaba en obesidad 1”.

Del mismo modo, la hermana menor de Michelle Soifer admitió que en sus redes sociales recibió mucho bullying solo porque se encontraba subida de peso, no entendiendo el por qué de los comentarios negativos y ofensivos: “Los comentarios en redes sociales o televisión no eran bonitos ¿no? Llegar a criticar a una persona por su estado físico... no era porque comía mucho o algo, sino que la obesidad es una enfermedad".

Chris Soifer: ¿qué es la manga gástrica?

Pero, ¿en qué consiste la operación de la manga gástrica?, así lo explica el doctor realizó la intervención a Chris Soifer.

“En la manga gástrica sólo reducimos tamaño del estómago, es decir, como si el estómago fuera del tamaño de una sandía, después de la cirugía queda del tamaño de un plátano… El paciente pierde peso por dos motivos: porque se reduce el estómago y porque le quitamos el 90 por ciento del apetito”.

Sin embargo, el doctor destacó que en el caso de Chris Soifer la reducción de peso será en un tiempo mucho más corto del esperado ya que la excombatiente no tiene un exceso de peso considerable: “El proceso de pérdida de peso es de un año, pero Chris al tener solamente 20 kilos de exceso de peso, pues ella está presupuestado que el primer mes pierda 10 kilos, en el segundo y tercer mes recupere su peso ideal”.

Una dieta estricta

Por el momento, Chris Soifer se mantendrá durante el primer mes a base de una dieta líquida, para el segundo mes seguirá con comidas licuadas, para en adelante alimentos saludables, y durante todo este tiempo, y de por vida, tendrá que acompañar todo esto con ejercicios diarios.