Thalía se convierte en trapecista y fans quedan asombrados

Thalía ha dejado impactado a más de uno tras demostrar que, a pesar de sus casi 50 años, es una mujer con una gran destreza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Tommy Mottola compartió un video donde presumió sus habilidades para hacer complicadas acrobacias en un trapecio.

PUEDES VER: La nueva mansión que Tommy Mottola presume en sus redes sociales

El corto clip, en la que Thalía se la vio volando por lo aires, pero con los implementos de seguridad, estuvo acompañado de un extenso mensaje de reflexión.

"No sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me dificulta soltar las riendas de mis responsabilidades y de mi vida. Como buena Virgo, soy extremadamente analítica, perfeccionista y detallista por lo que se me hace difícil delegar cosas, ya que espero los resultados que veo en mi mente", se lee en parte del texto que escribió la cantante mexicana.

Muchos de los seguidores de Thalía quedaron sorprendidos por las habilidades de su ídola. Ante esto, la intérprete explicó que este deporte le ha ayudado para concentrarse en las cosas. “Tienes que estar presente en todo momento ya que cualquier distracción puede convertirse en un accidente. Así que, ya de entrada es una meditación constante”.

Además, la también actriz destacó que el trapecio es un trabajo de equipo y confianza.

"No hay manera de poder acceder a las alturas del trapecio en solitario. Alguien siempre tiene que sostenerte para subir, ayudarte a crear un plan de ataque, sostener contigo el trapecio antes de saltar y lo más importante, estar en el momento justo para agarrar tus manos cuando saltas al vacío. Es un acto de fe".

Thalía y su reducida cintura

Hace un par de semanas,Thalía llamó la atención al posar con bikini donde mostró que aún mantiene la pequeña cintura que la hizo famosa.

Cabe mencionar que esa parte de su cuerpo siempre ha sido noticia, pues los rumores apuntan que la mexicana se quitó las costillas para lucir más esbelta. No obstante, la artista se ha encargado de desmentirlo e, incluso, a través de redes se burla del tema.