Paulo Londra revela que fue víctima de bullying en el colegio [VIDEO]

El cantante Paulo Londra hizo una dura confesión durante una entrevista con el periodista deportivo Juan Pablo Varksy, en su podcast JPV para Spotify.

“Fui a un colegio público y me encontré con muchos compañeros muy agresivos. Yo quería hacerme el rapero y me tomaban de punto, me descansaban y hasta amenazaban con pegarme”, relató Paulo Londra, en la entrevista realizada el martes 30 de julio.

El cantante de 21 años, relató cómo una vez un compañero lo acorraló con la intención de lastimarlo.

“Una vez en el baño, un loco tenía un anillo con punta y me lo puso en la panza y amenazó con pincharme, y yo le pedí que no lo hiciera”, contó el trapero cordobés.

No obstante, según recuerda el acoso que sufría paro después de una presentación que realizó por el Día del Maestro.

"Me animé a hacer un tema para los maestros. Subí a rapear y los mismos que me hacían bullying me felicitaron y no me molestaron nunca más. A todos ellos les demostré que yo podía hacer lo que me gustaba".

Paulo Londra también relató que en sus inicios acudía a las batallas de rap, sin embargo, se fue distanciando porque siempre salía ganador el que era más agresivo y ese no era su estilo, como lo demuestran las letras de sus canciones que se alejan de la violencia.

“En las batallas me iba mal, porque tenía que ser agresivo. Ahí gana el más agresivo, y yo tenía ganas de hacer otras cosas. A mí me parecía mejor el que rapeaba más lindo, el que no se trataba, el que fluía distinto, y en las batallas ganaba el que agredía más y eso me fue alejando”, relató.

Sobre sus letras de contenido blanco, Paulo Londra dijo que “no le sale” ser agresivo.