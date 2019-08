Karla Tarazona responde a Leonard León con curiosa imagen del hijo de Christian Domínguez

Leonard León publicó un comunicado donde acusaba a su expareja, Karla Tarazona, de colgarse de él cada vez que tenía problemas, así como exponer a sus hijos al show mediático con tal de mantenerse vigente en la televisión. Parece que la conductora no tomó esto a bien y para ello prefirió usar el sarcasmo a modo de respuesta contra el padre de sus hijos.

Karla Tarazona usó las historias de Instagram para enviar una respuesta al cumbiambero. En una de ellas se puede leer: “jajajaja que risa que me da, jeje jeje no me puedo detener jijiji no me paro de reir jojojo jujujuju”.

A continuación, pondría otra historia en la que escribe: “No sabía que el narrador de cuentos existía”

Sin embargo, también colgaría un video donde se ve al hijo de Christian Domínguez riendo y delante un mensaje que continuaría con el mismo sarcasmo de las dos historias anteriores: “Mi risa cuando sales a aclarar, pero parece que oscureces jajajajaja”.

Karla Tarazona: lo que dijo Leonard León

Aprovechando su cuenta oficial de Instagram, Leonard León expresó lo siguiente en el comunicado, siempre en relación a Karla Tarazona: “Estoy cansado que ante cualquier tema mediático que afecte a mi persona tenga que siempre salir a declarar sabiendo que aún tiene un proceso pendiente por difamación agravada del cual no pienso desistir y llegar hasta su culminación”.

En ello, Leonard León también lamentó hacer uso de sus redes sociales para aclarar aspectos de su vida privada, pero a la vez envió un fuerte calificativo hacia Karla Tarazona: “Lamento utilizar mis redes sociales tanto Facebook e Instagram destinadas exclusivamente para momentos importantes en mi vida musical, en temas relacionados como éste, me veo en la necesidad de hacerlo ya que se menciona mi nombre en reiteradas oportunidades por una persona que carece de talento y preparación académica y que su única fuente de ingresos a simple vista es hablar a terceras personas”.

En otro extracto del mismo texto, el cantante se mostró muy incómodo por lo que este considera la actitud de Karla Tarazona de conseguir empleo exponiendo su privacidad: “… no se puede esperar eso de una persona que no tiene escrúpulos de ventilar su vida privada e incluso la estrategia de utilizar temas de mis menores a cambio de tener permanencia televisiva y por ende contratos de trabajo”.

Karla Tarazon y Leonard León en disputa por sus hijos

Leonard León también acusó a Karla Tarazona por recién darse cuenta que todos los problemas mediáticos estén afectando la integridad de sus menores hijos: “¿recién se da cuenta ahora de que este tipo de temas les afectan? Cuando ella fue la primera en hablar mal de mí en varias oportunidades en diversos medios masivos…”

El cumbiambero también aprovechó el espacio para hablar de la denuncia de agresión que recibió haber maltratado físicamente a su hermana y de cómo Karla Tarazaona se estaría aprovechando de ello: “… Lo tiene el fiscal de Chiclayo y estoy presto a las investigaciones para poder llegar a la verdad ya que éste es un tema utilizado por la Sra. (por Karla Tarazona) para decir por medios masivos que se opone a que vea a mis menores, utilizando nuevamente esta estrategia baja propia de ella”.