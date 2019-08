La actriz Lena Dunham le roba un beso a Brad Pitt durante avant premier

Brad Pitt se encuentra en plena promoción de “Once upon a time in Hollywood”, cinta del afamado director Quentin Tarantino. La participación del ex de Angelina Jolie ha llamado mucho la atención de la prensa, pues, a pesar del tiempo, es una de las celebridades más cotizadas y respetadas del cine.

A sus 55 años, el famoso intérprete aún sigue robando pasiones, sobre todo entre sus colegas. Durante el avant premier de la tan esperada película, que cuenta con actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie o Dakota Fanning, una mujer del elenco le dio un beso en los labios.

Se trata de Lena Dunham, creadora y guionista de la aclamada serie “Girls” y que también es parte del reparto de “Once upon a time in Hollywood”.

El polémico momento ocurrió cuando la actriz fue a saludar a Brad Pitt y de casualidad o no le dio un beso en la boca.

Como estaban en una alfombra roja, los fotógrafos no dudaron en inmortalizar el momento y en poco tiempo las imágenes se hicieron virales.

Asimismo, en la instantánea se puede ver cómo Lena Dunham abraza y besa a Brad Pitt, mientras que este queda inmóvil ante inesperada escena.

Cabe mencionar que en mayo pasado, Lena Dunham invitó a Brad Pitt a su cumpleaños número 33 y presumió la visita del actor en una foto que subió a su cuenta oficial de Instagram.

“Este año es diferente. Este año estoy… espera… feliz. Y muy agradecida por el lugar en el que estoy, por la persona que soy, y por todas aquellas personas que me han ayudado a transitar este camino hacia la salud y la sobriedad. Los 32 fueron buenos y ahora a los 33 solo quiero daros las gracias”, escribió Dunham en aquel entonces.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos por primera vez

Aunque parezca increíble, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio nunca han trabajado juntos y por tal motivo, la cinta “Once upon a time in Hollywood” es una de las más aclamadas. Quentin Tarantino hizo realidad el sueño de muchos.