Emilio Jaime llora en entrevista al revelar su mayor secreto

Emilio Jaime se encuentra en Medellín para Colombia mientras prepara su nuevo disco. El cantante busca tener éxito en la música, siendo su mayor deseo convertirse en el ‘Maluma’ peruano.

El programa “Magaly TV: La Firme” le preparó un reportaje sobre su preparatoria en el país vecino. Allí, en una entrevista, Emilio Jaime derramó unas lágrimas al recordar a su familia y también lo que tuvo que dejar para poder comenzar su emprendimiento musical.

“Hay bastantes cosas que se tienen que dejar. Es muy cierto que a veces la vida del artista es un poco solitaria. He dejado de juntarme con mis amigos, no paso el tiempo con mi familia y otras cosas más. Pero es la carrera que yo elegí y quiero ser el número uno”, sostuvo Emilio Jaime.

Emilio Jaime también reveló el gusto de la música desde su infancia. “Era algo que yo soñé desde muy pequeño”, comentó.

Respecto a su ex pareja Luciana Fuster, no quiso brindar detalles y se negó a hablar de ella. “Es un tema difícil, no quisiera hablar tampoco. Yo le deseo lo mejor”, añadió.

Emilio Jaime tiene una reconocida entrenadora de voz

Mirabay Gómez, es su coach personal, quien lo entrena para perfeccionar su voz. En los últimos diez años trabajó con Karol G, Maluma, Pipe Calderón, Golpe a golpe, entre otros.

En su estadía en la ciudad colombiana, aprovechó para visitar la ‘Comuna 13’, barrio donde Maluma grabó su videoclip número 11.

El padre de Emilio Jaime tiene una empresa musical, quien lo respalda económicamente.