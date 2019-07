César Ritter se somete a prueba toxicológica en respuesta a reto de Héctor Becerril

Luego que lo criticara abiertamente en Twitter, Cesar Ritter aceptó el reto del congresista Héctor Becerril, se sometió al exámen toxicológico respectivo, lo publicó en la mencionada red social y le pasó la posta al parlamentario fujimorista.

En su cuenta oficial de Twitter, César Ritter publicó una imagen donde se ven los resultados a la prueba toxicológica que, entre post y post, le pidió el congresista. En el mensaje del actor de puede leer: “Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted Héctor Becerril no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor Congreso de la historia del Perú”.

