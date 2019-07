‘Polita’ de “¡Vivan los niños!” festeja 25 años y sorprende con renovada figura

Ana Pau Cáceres se ganó un espacio en el mundo de la televisión tras dar vida a ‘Polita’ en la recordada telenovela “¡Vivan los niños!” de 2002, donde compartió roles junto a Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo, Danna Paola y Daniela Aedo.

Actualmente, Ana Pau se ha convertido en una bella señorita y acaba de cumplir 25 años de edad, ello quedó evidenciado en las recientes publicaciones de la actriz mexicana en Instagram.

Según reportó la propia actriz, ella festejó su cumpleaños número 25 por casi un mes y visitó distintas ciudades al lado de su hermana menor, quien también es una amante de la moda.

“Estoy celebrando mi cumpleaños desde hace casi un mes porque se me ocurrió la brillante idea de que como cumplía 25 me iba a festejar por veinticinco días consecutivos. Se los recomiendo, aunque no hagan nada en varios días solo mentalícense de que es su tiempo, su día, su mes, su vida y les prometo que la forma en que despiertan, sienten, piensan, agradecen y hablan es con esa vibra cool y felicidad que tienes el día de tu cumpleaños”, expresó la joven actriz.

“Agradecer y disfrutar nuestros días en este plano, literal es un trabajo, pero poco a poco nos vamos haciendo más conscientes de vivir en el aquí y el ahora. Aprovecho para agradecer a mi familia, amigos y a ustedes que me han mandando mucho amor durante estos 25 también”, agregó la recordada ‘Polita’ de “¡Vivan los niños!”.

Por su cumpleaños número 25, Ana Pau Cáceres visitó Roma, el desierto de Merzouga, la Puerta de Alcalá y hasta estuvo en las paradisíacos paisajes de Grecia.

Actualmente, la bella Ana Pau Cáceres se encuentra en Cancún, ciudad donde ella vive junto a su familia.

Polita en “¡Vivan los niños!”

Un grupo de niños de segundo año se ayudan, se complementan y comparten momentos inolvidables en la escuela con su maestra Lupita Gómez.