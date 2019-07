Hollywood: celebridades de 50 años tuvieron cambios radicales en sus figuras [FOTOS]

Las actrices de Hollywood y celebridades del mundo de la música han conmocionado al mundo con sus cambios radicales de apariencia. El tiempo ha menguado sus anatomías; sin embargo, pasar por el bisturí fue una alternativa para que la estética de sus figuras perdure.

Para algunas de las actrices el tiempo no fue su mejor aliado, pero para otras llegar a cumplir 50 es digno de vociferarlo a los cuatro vientos.

En el 2019, cantantes y actrices cumplen (o cumplieron ya) 50 años. Es menester mencionar que Jennifer Lopez fue la más reciente en integrarse al “Club de los 50”. Su anatomía y piel lozana sorprendieron a millones e usuarios de las redes sociales.

A J.Lo le asienta bien los 50 años y cuando le preguntaron sobre el tema de su edad, ella respondió: "Trato de no pensar en eso. Voy más por cómo me siento adentro y me siento muy jovial y energética. Siento que aún tengo mucha energía".

Por su parte, Jennifer Aniston luce radiante al igual que Lopez, puesto que el transcurrir del tiempo no le ha pasado factura. Como se recuerda, La exestrella de Friends bordeó la quinta década en febrero 2019 y posó topless en Harper’s Bazaar.

"Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor", afirmó.

La actriz Reneé Zellweger también es parte del “Club de los 50”, ya que el 25 de abril cumplió 50 años. La actriz fue parte de la saga de “Bridget Jones” y cintas como Cold Mountain y Chicago. La reciente actuación de la actriz fue en Netflix, donde debutó el pasado 24 de mayo en Dilema.

Catherine Zeta-Jones, esposa de Michael Douglas, sorprendió a los asistentes de la gala de los premios The Best al lucir un rostro irreconocible. Tras ese evento, se especulaba si la actriz había tenido más de una intervención estética extrema.