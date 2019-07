Laura Borlini le responde a Magaly Medina por decir que cualquiera puede reemplazar a Tilsa Lozano

Magaly Medina habló sobre Tilsa Lozano y su salida del programa “En Exclusiva”, la polémica conductora no tuvo reparo en burlarse de la voz de Belen Estévez, además de asegurar que cualquiera puede reemplazar a la modelo.

Pero Laura Borlini, quien reemplazó a la conductora tras su renuncia, respondió al comentario de Magaly Medina.

“Con Magaly tengo una excelente relación. Me cae bien detrás y en pantalla. Respeto las opiniones, pero también tengo la mía. Todas las personas y que estamos frente a pantalla tenemos un estilo diferente. No se trata de reemplazar, sino de comenzar una nueva etapa. Yo estoy empezando una nueva etapa. No soy reemplazo de nadie”, aclaró Laura Borlini.

La argentina regresó a la pantalla chica, por lo que expresó su alegría de ofrecer nuevamente entretenimiento a su público.

“Me estoy sintiendo bien. Ya quinto programa acá (como conductora), empiezo a divertirme más. Siento el programa más mío. Le tengo mucho cariño a Tilsa Lozano. Superagradecida por sus palabras y buena vibra con el inicio del programa. Soy la conductora, empieza una nueva etapa. Me divierto más”, finalizó Laura Borlini.

Como se recuerda, Tilsa Lozano anunció su retiro del programa transmitivo por Panamericana Televisión para integrarse en un nuevo proyecto de Gisela Valcárcel.