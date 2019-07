Famoso conductor fue impedido de entrar al cumpleaños de Jennifer Lopez

El último miércoles, Jennifer Lopez celebró sus 50 años de vida y, como era de esperarse, organizó una lujosa y extravagante fiesta en una mansión en Miami, que, según aseguran algunos medios internacionales, pertenece a Gloria Estefan.

Hasta donde se sabe, la prometida de Alex Rodriguez invitó a unas 250 personas, que incluían, algunos famosos del mundo del entretenimiento. Sin embargo, uno de los asistentes pasó un bochornoso momento.

PUEDES VER: Jennifer Lopez cantó feliz cumpleaños a Alex Rodriguez durante concierto

Ryan Seacrest, conocido presentador del canal E! y anfitrión del programa de televisión American Idol, contó el mal momento por el que pasó cuando le impidieron la entrada a la fiesta de su amiga Jennifer Lopez.

El conductor mencionó que la cantante lo invitó personalmente y por eso fue hasta la residencia ubicada en Miami.

“Me presenté en la puerta muy orgulloso, sonriendo… pensando que como era un poco más tarde de las siete, que es cuando empezaba todo, ya llegaba tarde y que ella se alegraría mucho de verme porque había viajado expresamente desde Nueva York para la ocasión. Llegué al primer sitio de la fila y el hombre que controlaba el acceso me dijo: ‘No estás en la lista’. ¡Lo digo totalmente en serio! Intenté razonar con él diciéndole que claramente se trataba de un error, que Jennifer me conocía y hasta hice que me mostrara la lista: había un Ryan T y un Ryan Z, pero ni rastro de Ryan Seacrest”, comentó el hombre en el programa “Live With Kelly and Ryan”.

Ante el bochornoso momento, el conductor decidió permanecer en el lugar hasta encontrar una solución. Además, mencionó que miembros de seguridad del lugar lo habían reconocido como amigo de Jennifer Lopez, pero como su nombre no aparecía en la lista no lo podían dejar pasar.

Finalmente, parte del staff del evento hizo unas coordinaciones y, finalmente, Ryan Seacrest pudo ver a su amiga.

Jennifer Lopez no sabía cómo disculparse por el mal rato que le hizo pasar al conocido personaje y tuvo el detalle de sentarlo en su misma mesa.

Los 50 años de Jennifer Lopez

La cantante Jennifer Lopez subió a través de Instagram una serie de video de cómo pasó el día de su cumpleaños. En las imágenes se la pudo ver bailando, cantando y hasta mezclando música.