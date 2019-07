Christina Aguilera comparte fotos íntimas de su ‘pijama party’

Después de una pausa de 10 años, la cantante Christina Aguilera retornó a los escenarios a través de su gira de conciertos “The X Tour”.

Sin embargo, su última publicación en Instagram y compartida posteriormente en Twitter, tomó de sorpresa a sus seguidores al mostrarla en un momento intimo posterior a su concierto en el VTB Arena en Moscú, Rusia.

Las imágenes –publicadas el 24 de julio- llevan como título “Fiesta de pijamas post-show The X Tour”, han obtenido 87,296 Me Gustas en Instagram, y 4.2 mil en Twitter. Y dejan ver a la intérprete de “Show Me How You You Burlesque” y “Your Body” en bata y con el rostro cansado.

En la segunda instantánea, la leyenda del pop está sentada en la cama jugando a las muñecas junto a su pequeña hija Summer Rain Rutler, de 5 años, quien la acompaña durante su gira.

Estas fotografías muestran a una Christina Aguilera lejos de la imagen de glamour y energía que suele desplegar ante el público, detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores quienes les dejaron mensajes de preocupación.

El regreso de Christina Aguilera

“The X Tour” y su show “The X-Perience” recorrerá diversas ciudades de Europa, como Amberes, Ámsterdam, Berlín, Stuttgart, Pori (Finlandia), San Petersburgo y Moscú, además de otros lugares en Irlanda y Reino Unido.

La gira se realiza para promocionar “Liberation”, el sexto álbum de la cantante estadounidense Christina Aguilera, que incluye entre los 15 temas, colaboraciones con otros artistas como Demi Lovato, Keida, la artista jamaiquina Shenseea, y los raperos Ty Dolla Sign, y 2 Chainz.