Fiestas Patrias: las canciones que se volvieron un himno en Perú

En Perú, la música forma parte del patrimonio nacional y se transmite entre generaciones. Y para festejar las Fiestas Patrias recordamos el tono, la letra y la voz de los cantautores peruanos que le regalaron sus mejores canciones a la nación que los vio nacer.

Por los 198 años de la independencia del Perú es inevitable escuchar los temas de Lucha Reyes, Oscar Avilés, Augusto Polo Campos, Eva Ayllón, entre otros, que realzan el patriotismo que cada peruano lleva en su interior.

Las canciones que te compartimos por Fiestas Patrias no solo siguen cautivando a los nacionales, sino que también los oídos extranjeros. Cómo olvidar el cántico de ‘Contigo Perú’ dentro de un estadio ruso en el último mundial de fútbol y la reacción que tuvieron los hinchas de otros países.

Canciones más emotivas sobre el Perú para celebrar Fiestas Patrias

Arturo ‘Zambo’ Cavero

“Contigo Perú”

La imponente voz del 'Zambo Cavero´y la guitarra de Óscar Aviles hicieron de “Contigo Perú” un himno para el pueblo peruano. El tema fue creado por Augusto Polo Campos para alentar a la selección peruana de fútbol en mundial de Argentina 78 y hasta el día de hoy sigue vibrando los corazones de quienes lo escuchan.

“Y se llama Perú”

El cantautor Augusto Polo Campos lo escribió a pedido del presidente Juan Velazco Alvarado a comienzos de los 70. Prestó la voz el cantante Arturo Cavero, quien describe cada letra con fervor y emotividad.

Lucha Reyes

La ‘Morena de Oro del Perú’ dedicó sus más románticas canciones al pueblo peruano, muchos de sus temas continúan escuchando en Fiestas Patrias y por el Día de la Canción Criolla. “Regresa”, “Una carta al cielo”, “Siempre te amaré” y “Mi última canción” son algunas de sus emblemáticas canciones.

“Jamás Impedirán”

“Una carta al cielo”

Luis Abanto Morales

“Cholo Soy”

“Cholo soy, y no me compadezcas” clama con su letra el cantante Luis Abanto Morales. Según contó el peruano, el tema está inspirado en un poema argentino de Boris Elkin. Lo cantó por primera vez 1973 durante el Festival de la Canción de Sullana.

Los Hermanos Zañartu

Escrita por el autor Manuel Raygada en 1946 y entonada con gran sentimiento por el grupo ‘Los Hermanos Zañartu’, la canción “Mi Perú” pasó a la historia por plasmar el orgullo que se siente el haber nacido en tierras incaicas.

Curiosamente esta canción se estrenó en el club Tabaris de Santiago de Chile, donde la agrupación cantaba sus mejores éxitos cada noche.

“Mi Perú”

Eva Ayllón

“Enamorada de mi país”

Tema que pone a bailar a quien lo escuche, donde la cantante de música criolla habla sobre la amabilidad de los peruanos. La letra le debe autoría a Fahed Mitre.

“Esta es mi tierra”

La intérprete de géneros afroperuanos y valses criollos hizo suya la composición de Polo Campos “Esta es mi tierra”, tema que inicialmente fue cantado por el “Zambo” Cavero, Las Limeñitas y Rafael Matallana.

Lucila Campos

El Mayoral

En sus letras y ritmo plasma la historia de la cultura africana en el Perú, sobre todo cómo era la esclavitud en la época colonia. La canción fue escrita por Óscar Avilés y Lucila Campos.

Los Mojarras

Triciclo Perú

Con la voz de Hernán ‘Cachuca’ Condori, Los Mojarras le dedicaron este tema al Perú de los años 90. “Una vez me estaba cuadrando en la Av. Abancay para comer pescado frito y, como el tránsito estaba muy congestionado, me bajé. Ahí, con grabadora en mano, las ideas se me vinieron a la mente”, reveló el cantante sobre el origen de la canción.