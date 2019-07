Con más películas peruanas

EDICIÓN 23. Se inaugura el 9 de agosto con nuevas secciones. “Un festival de cine no es solo un conjunto de buenas cintas”, comentó el director Marco Muhletaler.

La edición 23 del Festival de Cine de Lima propone más cine peruano y pide -a través de su publicidad en redes sociales- 9 días “sin Tronos”, “sin Narcos”, “sin ‘Luismi’”, en realidad, sin tanto streaming. “Lo hacemos sin mellar la otra opción (el streaming), hay espacio para otras experiencias”, nos dijo ayer por teléfono el director del festival, Marco Muhletaler. “Un festival de cine no solo es un conjunto de buenas películas, es mucho más, es un punto de encuentro. Entonces tenemos esa responsabilidad de animar a las nuevas generaciones, que le pierdan el miedo, este festival no es un festival para especialistas, ni para unos cuantos que saben de cine, no, eso no existe”.

La propuesta es alentadora, se trata de una cartelera de más de 300 películas, muestras itinerantes, cine regional, secciones nuevas y un homenaje que incluye películas remasterizadas del Grupo Chaski.

Este año habrá más cintas nacionales en las diferentes secciones. En la competencia de ficción estará la película peruana estrenada en Cannes Canción sin nombre de Melina León y La bronca de Daniel y Diego Vega. En la competencia documental se estrena By the Name of Tania de Mary Jiménez y Benedicte Lienard, y La revolución y la tierra de Gonzalo Benavente. En la sección ‘Irresistibles’, está Larga distancia de Franco Finocchiaro, protagonizada por Miguel Iza.

“Perú tiene cada vez más espacio en el festival y eso nos alegra mucho. Con Josué (Méndez) y con el equipo, lo hemos discutido mucho. Nuestro deseo es, el objetivo, es que el festival sea la casa del cine peruano ¿no? De alguna manera me atrevo a decir que el centro cultural(de la PUCP), ha intentado ser siempre la sala del cine peruano. Hemos tenido siempre cine peruano en nuestra programación regular y es una buena noticia que el festival abra más sus puertas”.

Una de la novedades es la creación de la sección ‘Orgullo y prejuicio’, en la que se proyectarán seis películas que engloban la violencia de género y la discriminación. “Tiene como objetivo reflexionar acerca de la diversidad, la violencia de género en sus distintas manifestaciones. Es una sección nueva, porque creemos que es pertinente para los tiempos que corren… y había gran material. Mucho contenido que recibimos reflexionaba sobre ese tema, me parecía importante agruparlo (...) Como festival tenemos una responsabilidad en el desarrollo de un pensamiento cívico y ciudadano. En este caso a través del cine, es la herramienta principal de este festival”.

Este martes se conocerá la lista de invitados, pero antes prefiere “no crear una expectativa equivocada”. Lo que sí está confirmado es que por Perú estará Melina León, quien viene recibiendo las mejores críticas en los festivales internacionales. “Canción sin nombre tuvo un aplauso interminable al final en Cannes, fue muy bonito y muy conmovedor para mí. Llevaba varios años asistiendo al festival y siempre echaba de menos la presencia peruana, y este año el Perú fue el tema de conversación en las mesas con los críticos”.

Siguiendo la línea de esta edición, el documental El viaje de Javier Heraud, de Javier Corcuera, abrirá el festival. “La universidad Católica recibió el archivo de Javier Heraud de parte de su familia, ahora lo tienen cuidándolo. Hemos descubierto que lo mejor que podemos proyectar a nivel de contenido el día de la inauguración, son películas que nos lleguen al corazón. Este documental es conmovedor”. ❖