Jazmín Pinedo quedó en ‘shock’ al conocer a Robert Downey Jr en vivo [VIDEO]

Tras el estreno de la Comic Con Lima 2019, diversas figuras del medio del entretenimiento se dieron cita al evento que reúne a los principales personajes de las producciones más taquilleras.

Jazmín Pinedo realizó un enlace vía microondas con uno de los reporteros de “Mujeres al mando” desde la sede principal de la Comic Con Lima 2019. La presentadora quedó sorprendida al ver al doble de Robert Downey Jr, quien simuló ser uno de los muñecos de cera en la zona de “Avengers”.

El popular “Tony Stark” se mantuvo por uno minutos de forma inmóvil, mientras que el reportero del programa de espectáculos de Latina recorría todo el recinto del evento.

“Estoy con E.T, pero hay un pequeño problema: 'me han dicho que no me suba a la bicicleta porque estoy un poquito gordo”, comentó el hombre de prensa.

“Antes quiero presentarle a nuestra amiga Sheyla, que está muy emocionada y que ha recibido un fiasco muy doloroso, al verdadero millonario de los millonarios: ‘Tony Stark’. Es increíble nuestro ‘Iron Man’, mira la realidad de este muñeco”, indicó el reportero de “Mujeres al mando”.

“Ese señor me encanta. ¡No puedo creerlo, es idéntico!", expresó Jazmín Pinedo, segundos antes de llevarse la sorpresa de su vida.

Luego que el intérprete de Robert Downey Jr se moviera, Jazmín Pinedo dio un grito en vivo, sin imaginar que se trataba del imitador del famoso personaje de la película de “Avengers”.

“Hola que tal, cómo están amigos y amigas que nos ven en este día. Estoy muy contento de estar en Lima Perú. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando desde hace 5 años. El pasado 5 de abril hicimos el personaje. Es la tercera vez que estoy aquí en Lima, Perú y esta vez en la Comic Con”, reveló el personaje de ‘Tony Stark’.

En todo momento, la popular ‘Chinita’ manifestó su asombro frente al intérprete de Robert Downey Jr, mientras que su compañera Karen Schwarz se reía tras las cámaras de la emisión.