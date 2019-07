Ernesto Pimentel pide que oren por su hijo Gael: “Tengo el corazón partido”

Tras anunciar que llegó al mundo su primer hijo por reproducción asistida, el conductor de televisión Ernesto Pimentel ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del “Circo de la Chola Chabuca”.

El último martes, Ernesto Pimentel agradeció, a nombre de él y de Miluska Jácome (quien ayudó a la figura peruana a convertirse en padre, a la prensa peruana y a sus seguidores por los buenos deseos y por respetar su vida privada.

El creador de la ‘Chola chabuca’ aprovechó las cámaras para revelar que su hijo Gael Pimentel se encuentra grave de salud, debido a que es un bebé prematuro (nació a las 31 semanas).

El conductor de “El reventonazo de la Chola” aseguró el martes que las horas son cruciales para Gael, por eso pidió que recen por él. "Un bebé que nace prematuro es un bebé que nace con complicaciones. Entonces, se hizo el anuncio porque no quería que Miluska pasara sola esa presión o Ernesto. Estas 72 horas son cruciales porque es muy frágil (...) Lo que les pido es que recen", manifestó Pimentel.

"Recemos para que pase el milagro para que Gael pase estas 72 horas y podamos celebrar su vida porque aún es una esperanza, una lucecita que, ojalá, logre cruzar este umbral de la mano del doctor Noriega", añadió el famoso.

Ernesto Pimentel no pudo ocultar su preocupación por la salud de su primogénito, pese a que en estos momentos se encuentra en temporada de circo. “Nunca en mi vida pensé sentir esta sensación de tener el corazón partidito, pero el circo a mí me cura, me potencia”, expresó ante la prensa local.

Ernesto Pimentel habló sobre la salud de su hijo Gael

Ernesto Pimentel estrenó el “Circo de la Chola Chabuca”

En conferencia de prensa, Ernesto Pimentel contó que tiene las mejores expectativas con la nueva temporada de su circo, que arrancó el 18 de julio en la Explanada de Plaza Norte.

La Chola Chabuca dio a conocer que contará con la participación de Mirella Paz, Shantall Oneto, Daniel Lazo, la pequeña actriz Alessia Lambruschini, el regreso de ‘Los cobos’, bailarines profesionales, entre otras sorpresas más.

“Levantamos la carpa con mucha ilusión, los precios son populares, habrá entradas desde los 15 soles y música en vivo. Será un espectáculo de alto nivel, bailarines y los mejores profesionales. Me siento contento porque mi circo ya es un mito de referencia en otros países”, expresó Ernesto Pimentel, quien añadió que dedicará su espectáculo al adulto mayor y a su recordada abuelita Estela.

“La historia del circo habla de la búsqueda de una niña con su abuelita, esa historia me vincula con el recuerdo que representa los adultos mayores, en mi caso… a mi abuelita Estelita, a quien quiero y extraño”, añadió.

Asimismo, Pimentel aseguró sentirse totalmente recuperado, tras haber sometido recientemente a una intervención quirúrgica. “He arreglado todas mis cañerías para estar bien. Algunas operaciones son complejas y requieren de un tiempo de recuperación, pero la voluntad se impone y el circo es mi cura. Estoy bien, hay chola para rato”, explicó.

Ernesto Pimentel y su comunicado al anunciar que es padre por primera vez

A través de un comunicado en Facebook, Ernesto Pimentel anunció que se convirtió en padre.

“Hoy (lunes 22) quiero compartir con todos ustedes mi sueño más largo, mi anhelo más duradero y el que será desde hoy el gran motivo de mi vida. Hoy ha llegado al mundo Gael Pimentel a las 33 semanas, pesando 3 kilos. Junto a Miluska, mi más entrañable amiga por más de 20 años, gracias al esfuerzo de un gran equipo de médicos y científicos; hemos traído al mundo a un niño que sabemos será más feliz aún que los padres que hoy lo reciben”, se pudo leer en la primera parte del mensaje.