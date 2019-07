Lenny Kravitz sobre su amistad con Jason Momoa: “Lo amo”

El rockero Lenny Kravitz no se hace problemas cuando le preguntan por su relación con su ex Liza Bonnet y el actual esposo de esta, el famoso ‘Aquaman’, Jason Momoa. Para Kravitz, Momoa es más que el padrastro de su hija Zoe, es su amigo y familia. “Nuestras familias están bendecidas. Amo a su esposo. Él es como un hermano para mí. Y amo a los niños (los hijos de Bonnet y Momoa). Es hermoso, pero lleva trabajo”, confesó el intérprete de ’It Ain’t Over til it’s over'.

Asimismo, Lenny Kravitz explicó cómo es su relación con su ex esposa, la recordada actriz de El show de Bil Cosby. “Te lanzas a casarte con alguien, termina la relación y es muy difícil. Pero [Lisa y yo] hicimos un gran trabajo y nos tomamos el tiempo que necesitábamos para volver a ser amigos de nuevo”, explicó el cantante.

Cabe recordar que hace unos meses Jason Momoa le regaló a Kravitz un anillo de calaveras que iba a juego con el suyo y que para el actor hawaiano de Game of Thrones, la joya era un símbolo que significaba que el uno cuidaba del otro.