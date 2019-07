“Yo Soy” genera polémica por dar como ganadores a dúo Pimpinela

El último viernes se llevó a cabo la final de “Yo Soy”, donde los piuranos Rosalía Timaná y Jhampier Pinedo, imitadores de Pimpinela, se consagraron como los ganadores de esta temporada, gracias a los votos del público.

En la edición donde Ricardo Morán, Katia Palma, Johanna San Miguel fungieron como jurados, Franco Acobo (Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda “Green Day”) y Eva María Huertas, (Daniela Darcourt), quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

En el último día de competencia también estuvieron presentes Ely Guerrero (Liz Freites, de Los Melódicos), Cristian Danielle (Ricardo Montaner) y Giuliana Chávez (Selena Quintanilla). Sin embargo, ellos fueron eliminados en el camino a la etapa final.

Los resultados que se dieron en la final de “Yo Soy” encendieron la polémica en redes sociales, ya que muchos no estaban de acuerdo con que los imitadores de los hermanos Lucía y Joaquín Galan hayan sido elegidos como los mejores porque desafinaron durante su presentación. Según comentaron, Franco Acobo (Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda “Green Day”) o Eva María Huertas, (Daniela Darcourt) eran quienes debieron ganar el concurso.

“Totalmente desafinados, no debieron ganar. Hasta la cara de Ricardo Morán demostraba que no le gustaba para nada lo que cantaban. Hubieron mejores que si merecían ganar”, “Esta temporada no fue justa con los ganadores. En Pimpinela el chico no canta, peor la chica. Se le escuchaba desafinada, más gritaba que cantaba”, “Que tales desafinadas de Pimpinela”, “Me parece que debió ganar Daniela Darcourt o el otro chico porque Pimpinela tuvo varias bajas, no conectaba, desafinaba. Bueno, en fin, el público se equivoco en escoger y ellos lo sabían porque se asombraron al darse cuenta que ganaron”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Imitador de Billie Joe Armstrong es elogiado por sus fans

A pesar de quedar en segundo lugar, Franco Acobo (Billie Joe Armstrong) recibió a través de sus redes sociales una gran cantidad de comentarios donde sus fans lo felicitaban por su presentación en la final de “Yo Soy” y además le decían que merecía haber ganado la competencia.

“Para la mayoría, incluyendo el jurado lo hiciste extraordinario y debiste ganar . Eres el mejor”, “No importa, ¡todo el mundo opina que tú debiste ganar! Impecable presentación, felicitaciones”, “El mejor debiste ganar, para muchos eres el ganador”, “¡Fuiste el mejor! Tu presentación fue excelente”, le escribieron al joven imitador.

Imitadora de Daniela Darcourt recibe apoyo de sus fans

Los seguidores de Eva María Huertas, imitadora de Daniela Darcourt, le hicieron llegar mensajes de aliento en los que aseguraban que ella fue quien debió ganar la final de “Yo Soy”. “Tú debías ganar, no Pimpinela”, “Eva María tú eres la mejor y la justa ganadora de Yo Soy”, “Evita te merecías ganar pero te aseguro que seguirás brillando”, “Para todo Chiclayo debiste ser la ganadora, eres la mejor”, manifestaban los fans de la joven artista.

Maricarmen Marín regresó en la final de “Yo soy”

La cantante Maricarmen Marín regresó al set de “Yo soy” como invitada especial para interpretar su nuevo tema con el chileno Américo. Un detalle que sorprendió a los fans fue cuando se sentó en la mesa del jurado.

Revive una de las grandes presentaciones del dúo Pimpinela