Tilsa Lozano le responde a Dorita Orbegoso por asegurar que “le falta profesionalismo”

En la última edición de “Reinas del show”, Tilsa Lozano le respondió a Dorita Orbegoso luego que ella le dijera que “la faltó profesionalismo” por votar a favor de Vania Bludau haciendo que ella perdiera un versus de baile.

La exconductora de “En Exclusiva” aseguró que el puntaje que le otorgó a la bailarina en el programa de Gisela Valcárcel no tenía nada que ver con las diferencias personales que pudiera haber entre ambas.

Según apunto Tilsa, ella escribió el nombre de Vania Bludau al mismo tiempo que el resto de los miembros del jurado.

“Dorita ha dicho que yo no se separar las cosas. Yo le puse el punto +1. Cuando viene el versus, los jurados escriben a la misma vez el nombre de la persona que más le gustó, no es que uno va espiando y ve. Morella, Santi y yo elegimos a Vania, no hubo un empate y yo luego escribí el nombre. Esa es la forma, es a la misma vez, no lo tomes personal”, manifestó la presentadora, quien se mostró bastante seria al momento de expresarse.

Mientras escuchaba las declaraciones de Tilsa Lozano, Dorita Orbegoso solo la observaba en silencio y asentía con la cabeza.

¿Que dijo Dorita Orbegoso sobre Tilsa Lozano?

Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso tuvieron un tenso encuentro el sábado pasado en “Reinas del show”, pues ambas han protagonizado enfrentamientos verbales en varias oportunidades.

En aquella edición, Dorita y Vania Bludau compitieron en un versus de baile y la expareja de Christian Domínguez ganó por los votos del jurado, uno de ellos de Tilsa Lozano. Esto generó la incomodidad de la exactriz cómica, quien acusó a la ‘exvengadora’ de no ser profesional en su trabajo. “Lo que creo es que ella no separa sus sentimientos o sus incomodidades con un puntaje, hay que ser profesional”, comentó Dorita Orbegoso. “A mí (no me faltó) nada. A ella le faltó profesionalismo para darme el punto”, aseveró.