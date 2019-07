Marisol responde a detractores: “Incito a que la mujer se defienda” [VIDEO]

Marisol se encuentra en el ojo de la tormenta tras opinar sobre Tony Rosado y sus polémicos conciertos. Ahora, usuarios de redes sociales han convocado a una marcha en su contra y fue comparada con el ‘Ruiseñor de la cumbia’.

La ‘Faraona’ se ríe y llama “payasos” a quienes están organizando dicho evento en redes sociales. En una entrevista para el Trome, la intérprete de “Canalla” aprovechó para desmentir algún maltrato hacia el género masculino.

PUEDES VER Gisela Valcarcel fue criticada por Rodrigo González tras acusación por maltrato de Marisol y Susan Ochoa

“Sí. Lo he visto pero me río y estoy tranquila, porque en el escenario no menciono ninguna palabra malcriada ni me refiero de mala manera de los hombres. Lo único que hago es trasmitir un mensaje a las mujeres, a quienes sugiero que luchen por sus sueños, que no permitan que las humillen y salgan adelante. Además, mis canciones las han escrito compositores, no yo”, contestó Marisol al ser consultada por la marcha en su contra que han emprendido en redes sociales.

En ese sentido, la intérprete de “La escobita” sostuvo que en ningún momento ella busca denigrar a los hombres.

“Tengo temas como ‘Canalla’, ’30 segundos’ y no veo dónde existe la falta de respeto. Acaso ¿es malo decirles a las mujeres que no se dejen maltratar que no se queden calladas? Solo incito a que la mujer se defienda y salga adelante. Las letras de mis canciones son mis historias y vivencias. Canto lo que he pasado”, expresó.

La ‘Faraona’ ha tomado con humor la convocatorio que han organizado en Facebook y tildó de “payasos” a sus detractores.

“No sé cuántas personas habrá en ese grupo de payasos que han creado esa página para fastidiar, pero me siento tranquila”, aseguró la intérprete de “30 segundos”.

Finalmente, Marisol pidió que no la comparen con Tony Rosado porque no tiene nada que ver con el comportamiento del ‘Ruiseñor de la cumbia’.

Tony Rosado y Marisol en concierto

Los cantantes norteños unieron sus voces en un concierto para la historia. Ahora, tras las polémicas no se pueden ver bien en los escenario, según fanáticos.