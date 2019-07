Kate Winslet descubre en programa británico la trágica historia de sus antepasados

Hace un tiempo la actriz británica Kate Winslet recibió una referencia sobre su madre que la relacionaba con una descendencia sueca, y tras su muerte hace un par de años, decidió recurrir a un exitoso programa de genealogía de la BBC llamado “¿Quién crees que eres?”.

El mes próximo los televidentes podrán conocer la verdadera historia de la familia de Kate Winslet quien desciende de esclavos agrícolas de la Suecia del siglo XIX. La actriz se sintió desconsolada, pero aliviada, cuando se enteró de su pasado humilde.

Siendo una celebridad de Hollywood, Kate Winslet nunca imaginó tener tal descendencia pero, a pesar de ello, la protagonista de ‘Titanic’ reconoció que se habría sentido ‘molesta’ si su familia era de la total realeza.

"Mis raíces son socialistas, de clase trabajadora y, de una forma divertida, mis padres fruncían el ceño ante los ricos", expresó.

Uno de los antepasados de la actriz fue Anders Jonsson, abuelo de su tatarabuelo. Él cuidaba caballos y era tan pobre que recurrió al robo de patatas y miel para alimentar a su familia hambrienta. Fue detenido y condenado a 35 latigazos por robo y murió de tifus en prisión en 1832 mientras esperaba a ser liberado. “En este punto, yo estaba llorando desconsoladamente”, confesó la ganadora del Óscar en una entrevista a Radio Times.

¿Cómo fue la infancia de Kate Winslet?

La actriz nació y creció en Berkshire, al sur de Inglaterra, bajo el seno de una familia de clase baja. Cuando descubrió su pasión por la actuación ingresó a la Escuela de Teatro Redroofs, pero tuvo que dejarla porque sus padres no podían pagarla.

A pesar de todo esto, Kate Winslet sólo tiene recuerdos lindos de su infancia. “Nunca nos sentimos como niños pobres, lo que es absolutamente un mérito para mis padres. Vivíamos en una casa con una terraza preciosa y todos nos teníamos el uno al otro”.

Kate Winslet dice que los valores que inculca viene de familia

Kate Winslet comentó que viene de una larga lista de personas pobres en ambos lados de su familia, lo que tal vez explica por qué ha tratado de inculcar los valores de sus padres en sus hijos. “La gente nunca me cree, pero mis hijos no son privilegiados. Simplemente no vivimos así. Son muy equilibrados. Humildes”, añadió.

La actriz actualmente tiene tres hijos: Mia, de 18 años, con Jim Threapleton, Joe Alfie Winslet Mendes, de 15 años, con el director Sam Mendes, y Bear Blaze Winslet, de 5 años, con el sobrino de Sir Richard Branson, Ned Rocknroll.