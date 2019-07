Avril Lavigne sorprende a todos sus fanáticos con el videoclip de ‘I fell in love with the devil’

La cantante canadiense-francesa Avril Lavigne ha sorpendido a todos sus fanáticos con el lanzamiento de de su nuevo videoclip, titulado ‘I fell in love with the devil’. Y es que este nuevo tema marca una nueva etapa en la carrera musical de la artista.

Dicha nueva propuesta ha hecho que se gane el halago de sus fans. En el video, Avril Lavigne aparece con un vestido rojo, mientras toca el piano con gran emoción.

El videoclip fue lanzado en todas las plataformas de video. En Youtube ya cuenta con más de 900 mil reproducciones y ciento de miles de ‘Me gusta’. en muchos comentarios, los usuarios felicitan esta nueva propuesta artística y musical de la cantante.

Cabe recalcar que Avril Lavigne ha estrenado su nuevo sencillo a pocas semanas del anuncio de una gira por los Estados Unidos en octubre de este año.

Avril Lavigne promociona tema en Instagram

La artista musical también aprovechó su cuenta de Instagram para promocionar el tema, dándole un estilo original en su ‘feed’.