Gisela Ponce de León sobre los ‘realities’: “Me llegan, el formato no aporta en nada” [VIDEO]

Como parte de una entrevista para un conocido canal de Youtube, la actriz peruana Gisela Ponce de Léon se animó a hablar, nuevamente, sobre los programas ‘realities’ y su influencia presente en la televisión.

“Me llegan los realities”, señaló la versátil actriz ante una pregunta del youtuber Henry Spencer, quien, en esta línea, cuestionó la razón de su apatía por los famosos ‘programas concurso’.

“Me parece que el formato no aporta en nada. El entretenimiento se agotó bien rápido y los productores han tenido que buscar como hacerlo más interesante y se convierte en dimes y diretes, vía personal”, señaló Gisela Ponce de León, quien agregó que el problema, para ella, es la esencia misma del ‘reality’, no los que trabajan en el.

“No me llega la gente que está allí. Yo no tengo nada en contra de ellos, están chambeando y ven cómo manejan su vida”, refirió la actriz de teatro y televisión.

Fiel a su estilo, comentó que estos conocidos ‘programas concurso’ solo enseñan a la teleaudiencia a ‘rajar y pelear’: “Lo que se enseña y practica es: vamos a rajar de este y luego vamos a rajar del otro, y vamos a juzgarlo y vamos a pelearnos”, comentó.

Para la actriz, pese a opinión de algunos, la televisión es un lugar donde sí se puede educar, por lo cual refirió que su programación debe velar “por no reforzar cosas que no son valiosas”.

Gisela Ponce de León lamentó además como los segmentos de espectáculos en los canales de televisión se han transformado con los años en función de estos famosos 'realitys’.

“Hasta hace 10 o 15 años, los programas de espectáculos eran sobre teatro, cine, conciertos y tele y también tu programa”, señaló Henry Spencer a lo que la actriz peruana agregó “ahora es el programa (reality), la gente que está en el y los problemas de la vida que no sabemos sin son verdad o no, por eso no hay que ver tele”, puntualizó Ponce de León.