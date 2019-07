Yanet García se luce en atrevido bikini en su reciente viaje a España

Yanet García es una de las celebridades mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte en dicha red social es muy comentado por sus miles de seguidores en el mundo. Una reciente publicación de la “Chica del clima” no ha sido la excepción y viene generando distintas reacciones.

Se trata de unas fotografías compartidas por la propia Yanet García, donde lució su estilizada figura en un sexy bikini negro. Según se pudo ver en las instantáneas, la mexicana dejó su país por unos días para estar en Madrid, España, donde se acaba de estar su película “Bellezonismo”.

PUEDES VER Yanet García publica foto con su novio, pero fans la critican por peculiar detalle

“Enamórate del proceso y los resultados llegarán #justkeepgoing. No implantes, no inyecciones y no rellenos”, escribió Yanet García como descripción de sus fotografías.

Los fans de la “Chica del clima” no fueron ajenos a estas publicaciones y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar las medidas de la modelo, conductora y actriz.

“Eres toda una belleza”, “México tiene a la mejor ‘Chica del clima’”, “Creo que te amo”, “Veo tus fotos en bikini y quiero ser como tú”, “Un monumento de mujer”, “Yanet (García) deberías dar tus tips para vernos como tú”, “Espero que realmente toda tu figura sea producto del gimnasio” y “Tienes un cuerpo casi perfecto”, se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Yanet García y su participación en la película “Bellezonismo”

La mexicana Yanet García es parte del elenco de “Bellezonismo”, película dirigida por Jordi Arencón.

La cinta también cuenta con actuaciones de Armando Del Río, Elvira Herrería, Raúl Herrera, Miguel Cazorla, Coral González, Ariadna Cabrol y la argentina Soledad Lasta.