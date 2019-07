Sonaly Tuesta se muestra a favor de la presencia de los realitys en la TV

“Costumbres” y Sonaly Tuesta están por cumplir 20 años al aire. La conductora habló sobre los programas realitys y reveló que un canal privado le propuso transmitir el programa cultural, pero con otra estructura en el contenido.

El programa de viajes es el emblema de TV Perú, por ello, Sonaly Tuesta no estuvo de acuerdo a que modifiquen los recorridos y lugares poco conocidos. Ella afirma que no se arrepiente de la decisión que tomó.

“Hace muchos años (la propuesta). Te exigen ir a lugares más conocidos y mezclar la costumbre con recorridos habituales. No fue necesario, había mucho que recorrer. No me arrepiento de haber dicho que no. La oportunidad que tuve conocer y mostrar los pueblos recorridos, valió la pena. La gente ha mirado la tradición del otro como suya”, explicó la conductora a Trome.

Pero Sonaly sorprendió al mostrase a favor de la presencia de los programas reality en la televisión peruana.

"No estoy de acuerdo en que los saquen, creo que deberíamos coexistir. En realidad, coexistimos. Hay que ser menos hipócritas. Sería importante que en las televisoras de mayor arraigo haya otras opciones. TV Perú es una opción distinta. Desde las otras televisoras van a tener que hacer una propuesta distinta, debe de haber otras propuestas para que la gente decida que quiere ver", sentenció.

Cabe recordar que Sonaly Tuesta causó alarma en sus fans hace un tiempo cuando se informó que estaba en estado de coma, pero por fortuna, pudo rehabilitarse después de nueve días y regresó a la pantalla chica.