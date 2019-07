Actor de la Casa de Papel comparte extraño video llorando

Miguel Herrán, de 23 años, quien da vida a ‘Río’ en la serie de Netflix ‘La Casa de Papel’ sorprendió a sus 4.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, al compartir una publicación sincerándose sobre lo que piensa de la mencionada red social, pero más extraño aún resultó ser el clip donde se le ve llorando.

En su diatriba contra Instagram, Miguel Herrán –quien también participó en la famosa serie ‘Elite’ junto a la actriz mexicana Danna Paola- califica a la red social como una “máquina de mentiras”, palabras que recuerdan a lo expresado semanas atrás por la actriz y cantante Selena Gómez, quien decidió eliminar la aplicación de su teléfono móvil porque la deprimía revisar lo que se decía de ella.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. ¡Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes… pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí… no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”.

Actores de la ‘Casa de Papel’ alarmados

Las palabras de Miguel Herrán –publicadas en Instagram el pasado 6 de julio- tomaron de sorpresa a otros miembros del reparto de la serie.

Álvaro Morte, quien interpreta al ‘Profesor’ le escribió “Te abrazo, amigo. Fuerte”. Mientras que la actriz Esther Acebo –que da vida a Mónica- le expresó su amor: “Te quiero, pequeño”.

Tilsa Lozano consuela a Miguel Herrán

La polémica conductora peruana, Tilsa Lozano, también se sumó a las muestras de apoyo que viene recibiendo el actor español, cuya publicación en Instagram ya alcanzó los 2,750,797 de vistas y 27.4 mil comentarios.

Aun sin entender del todo la publicación de Miguel Herrán, la ex conejita de Playboy, se permitió ironizar con el eclipse ocurrido el pasado 2 de julio.

“¡Veo que no soy a la única que le afecto el eclipse! Comparto el sentimiento aún sin saber por qué”, escribió la conductora del programa ‘En exclusiva’.