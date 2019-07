Song Joong Ki y Song Hye Kyo: Familia del actor se pone en contra de la actriz [FOTOS]

Dos nuevos personajes se suman a la polémica alrededor del divorcio de las estrellas coreanas Song Joong Ki y Song Hye Kyo. Esta vez se trataría de Song Yong Gak, padre del actor coreano y el hermano de este, Song Seung Ki.

Eliminar los rastros de Song Hye Kyo

Luego de que Song Joong Ki anunciara sorpresivamente su divorcio de la protagonista de los doramas “Full House” y “Worlds Within”, el pasado 27 de junio, el primero en reaccionar fue su hermano Song Seung Ki.

A través de sus stories de Instagram, Song Seung Ki publicó la imagen de nubes junto a un enigmático mensaje en chino, que traducido sería “una mano que cubre todo el cielo”.

Aunque la frase parecía no tener significado esto cambió al conocerse que la actriz Song Hye Kyo habría adquirido y vendido propiedades en Hong Kong [China] sin consultarle a Song Joong Ki, provocando su enojo que lo llevo a anunciar el divorcio.

En este contexto, la publicación de Song Seung Ki se podría interpretar como una queja contra su excuñada por querer mantener la autonomía de sus operaciones financieras y riquezas sin hacer partícipe ni compartir con su familia política.

Las acciones posteriores del excuñado de Song Hye Kyo fue eliminar todas las fotos y menciones que tenía de ella en sus redes sociales, incluida una foto con su familia viendo “Encouter” -último dorama protagonizado por la actriz asiática- que Song Seung Ki había pedido a sus amigos que apoyen.

Posterior a ello, el hermano de Song Joong Ki eliminó todos los likes y comentarios que dejo a Song Hye Kyo en sus redes sociales.

El papel de víctima de Song Joong Ki

Por su parte, el padre del actor envió el viernes 5 de julio un mensaje de texto –que posteriormente se filtró a la prensa- a todos sus conocidos culpándose junto a su hijo por el divorcio.

“Me disculpo por haber traído tan malas noticias de repente. Creo que todo se debe a que yo y Joong Ki fallamos. Concluiremos todo con sinceridad. Por favor, cuídanos y envíanos tu alentadora orientación. Espero que tengas un día saludable y feliz", sería el cuerpo del mensaje según el portal Bridge News.

Sin embargo, cuando se intentó contactar al día siguiente con el padre de Song Seung Ki, este se negó a la entrevista.

"Actualmente estoy hospitalizado por una cirugía de cataratas, por lo que me resulta difícil estar al teléfono", declaró.

Asimismo, trascendió que el padre del actor retiró las imágenes de su ex nuera del museo que organizó en su casa con fotografías y material promocional de “Descendants of the Sun”, dorama del 2016 protagonizado por Song Joong Ki y Song Hye Kyo, y que propició el inicio del romance entre ellos.

La intención detrás del anuncio de divorcio

A medida que se conocen más hechos detrás del divorcio de Song Joong Ki y Song Hye Kyo, los medios coreanos recogen las conjeturas de los internautas en redes sociales, quienes concluyen que todo se trataría de una estrategia del actor.

Al parecer, Song Joong Ki se adelantó con la noticia del divorcio para que la gente se preguntará qué pudo haber hecho Song Hye Kyo, quien ese momento se encontraba fuera del país, lo que favoreció a que circularan los rumores de una posible infidelidad con el actor Park Bo Gum, de 26 años.