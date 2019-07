Copa América 2019: Xoana González se despoja de su camiseta tras la victoria de Argentina

Sorprendió a más de un seguidor. Xoana González no dejó nada para la imaginación. La modelo argentina de 31 años publicó un video en Instagram, junto a unas fotografías en sus ‘stories’ para celebrar el tercer puesto de la Selección Argentina por la Copa América 2019. Este ‘regalito’ decidió hacerlo por el triunfo ante la selección de Chile.

“A pedido de la gente muestro el jugador de atrás de la camiseta! Con el tercer lugar hoy la put**** se viene suculenta !!!”, escribió Xoana González junto al video.

El clip de no más de diez segundos viene remeciendo las redes sociales con el ‘destape’ de la modelo. Ella viste la camiseta de su selección, con el número y apellido de su capitán en la espalda.

Lionel Messi salió expulsado en partido

El jugador de la selección argentina fue expulsado junto con el chileno Gary Medel antes que terminara el primer tiempo del partido.

“No nos dejaron estar en la final. No fui por todo un poco. Creo que nosotros no tenemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de respeto que se nos hizo durante esta copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos tanto contra Brasil como hoy los dos mejores partidos”, declaró Lionel Messi explicando su ausencia en la ceremonia de premiación por el tercer puesto obtenido.

El argentino se fue expulsado en el partido con Chile por una pelea contra Gary Medel. Créditos: EFE

El jugador mostró su fastidio por la organización de la Copa América quienes no lo dejaron estar en la final: “No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco”.

Xoana González emocionada tras regresar al Perú

En mayo pasado, la modelo argentina Xoana González se mostró muy emocionada de poder regresar al Perú luego de un año y medio de la orden de captura que tenía en su contra por perder un juicio con difamación con Melissa Loza. “Feliz de volver al país que me dio todo. Me explota el corazón de amor. Martes 7 a.m. estoy en el Jorge Chávez y ya no soy una criminal peligrosa, prófuga con orden de prisión efectiva. Si bien suena gracioso pero fue horrible (tener) esa etiqueta durante un año y medio”, expresó en su llegada.