Clara Seminara enfrenta a Fátima Segovia por respaldar a 'Yuca' tras denuncia [VIDEO]

Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', continúa en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia realizada por Clara Seminara, quien lo acusó por tocamientos indebidos antes de la grabación de una secuencia de 'El wasap de JB'. Pese a sus declaraciones, sus excompañeras como Fátima Segovia no han dudado en desmentir su versión y respaldar al actor cómico.

Como se recuerda, Fátima Segovia conocida en el medio como 'La chuecona', dejó en claro que presenció el hecho entre sus compañeros, pero según su versión, la denuncia estaría lejos de la realidad que logró presenciar en el momento. Además la joven dejó en claro que Jorge Benavides no es de las personas que cubriría ese tipo de abuso contra la mujer en su programa.

"No se puede ir por ahí pretendiendo manchar la imagen de tan prestigiosa figura de la comicidad como lo es Jorge Benavides a quien conozco y trabajo con él hace muchos años y jamás pero jamás apañaría ni haría lo que ha manifestado Clara. Sobre todo de las mujeres por sobre todas las cosas", manifestó la modelo del programa, quien desmintió la versión de Clara Seminara.

Ante lo sucedido, Clara Seminara no se quedó de brazos cruzados y acudió al programa de Magaly Medina para defender su versión de lo sucedido, afirmando que su excompañera de Latina no estaría diciendo la verdad. "Si su mano estuviera en la cintura yo no le hubiera tirado dos cachetadas. Y sonó, y la gente volteó, y Fátima Segovia que ha salido a decir que no pasó, estaba allí y lo vio", dijo indignada la recordada 'Maricarmen Fajín'.

Por su parte, Magaly enfatizó que ninguno de los integrantes del programa saldría a avalar la versión de Clara porque correrían el riesgo de perder su trabajo, por ello estarían defendiendo a 'Yuca' tras lo sucedido.