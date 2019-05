Natti Natasha emocionada al llegar a Perú: "Ya estoy en este hermoso país"

Natti Natasha es una de las artistas más relevantes del mundo de la música urbana. La dominicana ha llegado a Perú desatando pasiones, pues la cantante suele lucirse en sensuales vestuarios. La carismática personalidad de la intérprete de 'Sin Pijama' ha llegado como parte de una gira promocional.

"Perú ya estoy aquí en su hermoso país. Estoy segura que esta semana la vamos a pasar bien", compartió Natti Natasha en Instagram. Los fanáticos no se hicieron esperar: "Linda Natty, bienvenida. Perú adura tu linda voz, preciosa", "Éxitos reina", "Bienvenida Natti, te queremos mucho", "Ya llegó, soy su fan #1", "Disfruta de las maravillas", fueron algunos de los mensajes.

Natti Natasha en Instagram

La dominicana tiene más de 14 millones en Instagram. Natti Natasha se describe como "La mujer más vista en YouTube". La cantante es muy activa en sus redes, pues suele compartir muchas imágenes al día, prueba de esto es que tiene más de 4 617 publicaciones.

Instagram: Natti Natasha se aumenta el busto

Natti Natasha confesó haberse sometido a una cirugía: “Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva”, compartió la reconocida cantante para la revista Cosmopolitan.

Instagram: Edad de Natti Natasha

La cantante nació el 10 de diciembre de 1986 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Natti Natasha tiene 32 años de edad y ocho de vida artística.