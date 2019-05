Jorge Benavides y su respuesta a mujer que cuestionó su respaldo a 'Yuca'

Luego la actriz Clara Seminara denunció públicamente que Enrique Espejo 'Yuca' tuvo tocamientos indebidos hacia ella, el productor Jorge Benavides salió en defensa del comediante y despertó la ira de los usuarios de las redes sociales.

Esta situación se dio luego que Jorge Benavides, líder de "El wasap de JB", realizó un comunicado oficial tras la denuncia de la exintegrante de su elenco. "Quienes han trabajado a mi lado lo saben perfectamente. Si el señor Espejo o cualquier otro artista del elenco hubiese manifestado alguna conducta de tocamientos indebidos como lo señala la señorita Seminara, otras serían las consecuencias dentro de la producción y les aseguro que el señor Espejo ya no estaría trabajando conmigo", sentenció.

Ante el pronunciamiento de Benavides, una cibernauta decidió mostrar su desacuerdo en la sección comentarios con el siguiente mensaje: "A 'Yuca' sanción económica y a ella despido".

El mensaje de la usuaria no fue ajeno a Jorge Benavides y el comediante decidió responder. "Parce que no has entendido. A Claro (Seminara) no se le renovó el contrato por el hecho. Era una decisión tomada desde hace mucho tiempo atrás. Lee bien. Gracias", fue la tajante respuesta del principal responsable de "El wasap de JB".

Jorge Benavides y 'Yuca' se presentaron en "Válgame Dios"

Tras la fuerte denuncia contra Enrique Espejo 'Yuca', el comediante y Jorge Benavides se presentaron en el programa de "Válgame Dios" para brindar su descargo.

“Las cosas no fueron como ella (Clara Seminara) lo dice. Todo empezó como jugando... Éramos grandes amigos y compañeros de trabajo. Como ella practica el boxeo, empezamos a jugar durante una grabación. Ella se me acercó y ella comenzó boxear y darme golpes en el estómago. La verdad que yo también empecé a defenderme y empezamos a boxear... yo solo me defendí", narró el popular 'Yuca'.