Clara Seminara evalúa tomar acciones contra ‘Yuca’ por tocamientos indebidos

La actriz cómica Clara Seminara se volvió tendencia este martes 28 de mayo por la grave acusación que hizo en contra de Enrique Espejo, mejor conocido en el ámbito local como ‘Yuca’, con quien trabajó hasta diciembre en “El wasap de JB”.

Clara Seminara, quien ganó popularidad por su personaje ‘Maricarmen Fajín’ en “El wasap de JB”, aseguró que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de ‘Yuca’, el pasado 25 de octubre y delante de sus entonces compañeros de trabajo.

Luego de que se hiciera pública dicha denuncia en su contra, el actor cómico Enrique Espejo se pronunció para un medio local y dijo “que estaba sorprendido” por la acusación de tocamientos indebidos y negó tal versión.

"Me sorprende lo que me estás diciendo (por la acusación de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", declaró el cómico peruano.

'Yuca' evitó dar mayores explicaciones a Perú 21 sobre la grave acusación que fue interpuesta por Clara Seminara porque se encontraba grabando en “El wasap de JB”; sin embargo, no se ha salvado de las duras críticas en las redes sociales.

“Qué decepción, qué clase de hombre toca a un mujer sin su consentimiento, a las mujeres se las respeta, no creo que la señora Clara se invente tal acusación, qué mal”, “¿Te crees superior porque te respalda un canal? Qué cinismo de ustedes, qué asco”, “Ya nos enteramos lo de Clara Seminara. Eres un cobarde”, “Abusivo de miércoles, encima sigues en el programa” y “Que mal yuca, ya se enteró el público lo que le has hecho a Clara Seminara, pésimo, te me caíste, tú y JB por encubrirte”, fueron algunas de las críticas que los usuarios dejaron en contra de Enrique Espejo.

Lejos de reconocer su error y pedirle perdón a Clara Seminara, ‘Yuca’ optó por negar los hechos, lo que habría indignado a la actriz, por lo que decidió tomar otras acciones.

La exintegrante del programa 'El Wasap de JB ' indicó que evalúa tomar medidas legales contra Enrique Espejo, porque no permitirá más los abusos contra la mujer.

"Me voy a reunir con mi abogado para ver qué acciones vamos a tomar por lo legal. A mí me hubiera gustado unas disculpas sinceras, pero él ya lo negó, así que veremos qué haremos", dijo Seminara en diálogo con Perú21.

Esposa de Jorge Benavides se pronuncia

Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva de “El wasap de JB”, también se pronunció sobre la grave denuncia de Clara Seminara a Enrique Espejo por tocamientos indebidos.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", expresó la productora del espacio humorístico a RPP.

Ante tales declaraciones, Clara Seminara aseguró que tiene pruebas para mostrar que Enrique Espejo sí se propasó cuando ambos trabajan juntos en el programa que dirige Jorge Benavides.

"Tengo entendido que la esposa de Jorge Benavides (Karin Marengo) ha dicho que fue un juego de manos y no hubo tocamientos indebidos, pero yo tengo pruebas de conversaciones con ella por WhatsApp. Yo le decía que estaba indignada, que era una falta muy grave, que haga algo, pero lo justificó. Yuca jamás recibió sanción", sostuvo para Perú 21.

Al ser consultada por qué antes no denunció a ‘Yuca’, Clara Seminara indicó que no lo hizo por temor a las críticas. "Es difícil estar en el programa y decir algo, pero lo hice internamente para solucionarlo, pero poco a poco me quitaron el personaje ('Maricarmen Fajín') y luego ya me dijeron hasta aquí nomás. A mí me costó mucho decirle a mi familia, porque no es sencillo, ya que uno se expone a ser juzgada".

Como se recuerda, Clara Seminara aseguró que Jorge Benavides y su esposa apoyaron a Enrique Espejo. Luego, ella fue despedida del programa "El Wasap de JB". "No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que aún siento. Tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: 'No lo hizo con esa intención'", dijo la imitadora de Maricarmen Marín en su denuncia pública.