Inés Melchor revalora a la mujer peruana con documental Prueba de Fondo

Una nueva cinta nacional llega en breve a la cartelera local. Se trata de Prueba de fondo, un documental que aborda a un personaje deportivo con muchos logros como es la atleta Inés Melchor pero también muestra el esfuerzo de una mujer andina que rompe los estereotipos.

La cinta dirigida por los cineastas Christian Acuña y Óscar Bermeo es también una muestra de lo que es capaz una mujer que muchas veces es discriminada y marginada. “Esta cinta no solo es un homenaje a Inés por su historia de lucha y perseverancia, sino que también muestra que la mujer es capaz de alcanzar sus sueños si se lo propone", anotó Bermeo.

A su turno Melchor aseguró que precisamente ese mensaje fue lo que la convenció de realizar el documental. "Ha sido un proceso difícil porque al principio las cámaras no me permitían concentrarme en mi entrenamiento pero saber que mi trabajo puede ayudar a muchas mujeres a trabajar en sus sueños y demostrar que no son menos que nadie y que puedo inspirar a niños y jóvenes a seguir en el camino del deporte fue lo que animó a aceptar la cinta", dijo.

"Espero que con este documental enseñarles a nuevas generaciones a que con perseverancia y paciencia se puede logar los objetivos y que a pesar de cualquier obstáculo uno puedo vencerlo y seguir adelante", acotó.

Prueba de fondo que ha sido grabada en ciudades como Río de Janeiro, Santiago d eChile, Lima y Huancayo, ciudad donde Melchor inició su entrenamiento a los 12 años, se estrenará este 30 en Huancayo y el próximo 6 de junio a nivel nacional.