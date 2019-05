'Zorro' Zupe se burla de Angie Arizaga con frase despectiva [VIDEO]

El polémico 'Zorro' Zupe sorprendió en Instagram al lanzar una polémica frase con la que recordó el romance que tuvieron Nicola Porcella y Angie Arizaga.

El programa “Instarándula” compartió un video donde el popular personaje de la farándula peruana se mostró junto a la ex Miss Perú, Romina Lozano. En dicho clip, el 'Zorro' elogió la belleza de Romina, quien actualmente mantiene una relación con el exchico reality y a la vez menospreció el aspecto físico de la popular 'Negrita', expareja del ‘guerrero’.

"Mi amigo por fin tiene una novia bonita", menciona el 'Zorro' Zupe en el video, en clara referencia a Angie Arizaga, tras lo cual empieza a reír de manera burlona. Luego de oír estas palabras, Romina Lozano se muestra muy emocionada, le dice al 'Zorro' "Ven para acá" y comienza a reír con él frente a la cámara.

Recordemos que el 'Zorro' Zupe nunca vio con buenos ojos la relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga. En más de una oportunidad, el panelista de espectáculos, lanzó duros comentarios contra la conductora de "La Previa Sí va a salir".

Hace algunos días, Romina Lozano fue presentada como una de las nuevas participantes de "Esto es Guerra". Tras este suceso, la ‘Negrita’ aseguró que no tenía ningún inconveniente con la presencia de la ex Reina de belleza en el reality de América TV. Por su parte, Lozano tampoco se ha mostrado incómoda de compartir junto a la ex de su actual pareja.

Recientemente, Magaly Medina afirmó en su programa que Nicola Porcella se sometió a una cirugía plástica en el rostro porque dentro de poco regresará a “Esto es Guerra”. “Fue a quitarse las ojeras. Algunas ojeras son genéticas, pero en el caso de él es por las trasnochadas y no necesito ser médico para decirlo. El alcohol te pasa factura”, comentó la popular ‘Urraca’, quien dejó entrever que la mencionada cirugía habría sido por canje.