Natti Natasha deja ver parte íntima por error en Instagram [FOTOS]

Natti Natasha es una de las artistas más relevantes del mundo de la música urbana. La dominicana suele compartir sensuales fotografías en Instagram, en esta ocasión no fue la excepción. No obstante, la popular intérprete de 'Sin Pijama', no logró ver que en una de las imágenes mostraba más de la cuenta.

"Sé que tienes una obsesión por mí, que nunca salgo de tu mente", compartió la popular Natti Natasha. Diversos artistas como Olga Tañón, Lali o Kany Garcia han reaccionado a la foto. La instantánea ya tiene más de 500 000 corazones en Instagram.

Los fanáticos de Natti Natasha no pudieron evitar pronunciarse: "¡Cuando sea mayor quiero ser como tú...a ver si hay suerte!", "Eres preciosa y la canción hermosa", "La dura de las duras", "Hermosa", "Guapísima", "Eres tan hermosa", "Te amo", "Mía", "Diosa", "Belleza", "La mujer más bella del mundo", entre otros comentarios se pudieron leer en Instagram.

Natti Natasha en Instagram

La popular cantante tiene más de 14 millones en Instagram. Natti Natasha se describe como "La mujer más vista en YouTube". La dominicana es muy activa en sus redes, pues suele compartir muchas instantáneas al día, prueba de eso es que tiene más de 4 695 publicaciones.

Instagram: Natti Natasha se aumenta el busto

La dominicana reveló haberse sometido a una cirugía: “Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva”, compartió Natti Natasha para la revista Cosmopolitan.

Instagram: Edad de Natti Natasha

Natti Natasha nació el 10 de diciembre de 1986 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. La cantante tiene 32 años de edad y ocho de vida artística.