Stephanie Valenzuela fue víctima de abuso físico por parte de sus ex parejas

Stephanie Valenzuela se ha encargado de presumir una perfecta vida a través de Instagram, llena de viajes y lujos en Dubái y otros países, pero detrás de todo es aparente cuento de hadas pasó duros momentos junto a su expareja.

Las difíciles experiencias que vivió con respecto al maltrato físico que sufrió han sido motivo para inspirar su nueva canción, “Algo enfermizo”.

En este tema, que ya suma miles de reproducciones en YouTube, Stephanie Valenzuela cuenta dos de sus dramáticas vivencias en el amor, una con un novio peruano que tuvo y la otra con el príncipe de Dubái.

Según cuenta la modelo, cuando tenía 20 años tuvo una pareja que le rompió el brazo.

“Todos los casos fueron reales (haciendo referencia a su canción ‘Algo enfermizo') y una pareja me rompió el brazo y con esa experiencia aprendí muchísimo. Desde ese día supe que, si una persona que me lastima ya no puede estar conmigo”, manifestó.

Asimismo, dijo que en aquella oportunidad denunció la agresión ante las autoridades, pero “solo quedó en eso”. Tefi consideró que “tal vez no hicieron caso a su acusación por no ser una figura mediática”.

“Eso pasó cuando no era conocida, imagínate si hubiera pasado después, ahí si me hacían caso. Porque como era una chiquilla no hicieron nada”, agregó.

En otro momento, Stephanie Valenzuela aclaró que el príncipe de Dubái con quien tuvo una polémica relación también la maltrató físicamente y que no fue un caso tan fuerte como Paula Manzanal declaró en “El valor de la verdad”.

“El caso que contó Paula fue en 2017 y no fue un golpe, no sé por qué ese programa (EVDLV) lo puso así”, indicó.

“Fue un forcejeo, tiramos algunas cosas (en medio de la discusión) y como previamente yo ya había vivido algo similar de joven, ya no soporté y ni por muy príncipe que sea, me fui”, acotó Stephanie Valenzuela con respecto a lo contado por su mejor amiga.

