Josimar: "Uno piensa que el matrimonio es para siempre, pero pasan cosas"

Tras anunciar su separación conyugal, el cantante Josimar regresará este fin de semana a las filas de El Artista del Año. "Pisar la pista de El Artista del Año siempre será un placer y un honor, estar al lado de Gisela (Valcárcel) siempre es un placer porque ella es una capa. Me quedé con ganas de demostrar más en esa pista, en ese momento por temas laborales no pude continuar, ese fue mi talón de Aquiles, mi cruz, lo que me obligaba a entrar y salir corriendo del escenario, lo importante es que nunca le fallamos a nadie pero sí tuve que cancelar varias presentaciones propias; pero ahora todo será diferente, ya lo verán este sábado", declaró.

Respecto a su separación el cantante manifestó que a pesar de todo, lleva una buena relación con la madre de sus hijos: " Decirlo después de tres mes fue difícil pero lo dijimos por respeto a nosotros mismos, por respeto a nuestra propia familia, porque ya estaban "bombardeándonos" con mensajes, a Gianella y a mí, preguntado porqué no salíamos juntos en las fotos, así que los dos decidimos decirlo pues estamos bien como padres, tenemos una bonita relación como padres".

Josimar reveló que nunca imaginó que podría separarse de su esposa pero que son 'cosas que pasan'. " Uno piensa que el matrimonio será para siempre pero hay situaciones que pasan en la vida que uno no espera. Todo matrimonio tiene sus altas y sus bajas y nos tocó a nosotros, lamentablemente, pero ya pasaron meses, ya cada uno está más tranquilo, y aquí lo que perdura es el respeto".