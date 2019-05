¿Michelle Soifer está en la bancarrota por culpa de Kevin Blow?

Latina sigue con el misterio de la participación de Michelle Soifer en “El valor de la verdad”, quien habría pasado por el polígrafo para dar detalles de su noviazgo con Erick Sabater y de su etapa como chica reality.

Antes de las posibles confesiones de Michelle Soifer en “El valor de la verdad”, Erick Sabater dejó entrever que la exparticipante de “Esto es Guerra” aceptó la oferta debido a que tiene serios problemas financieros.

El programa “En exclusiva” reveló el último martes que Michelle Soifer mostró un documento en el que se detalla que ella debe en el sistema bancario la suma de 98 mil dólares americanos.

Las deudas bancarias que tiene la novia de Kevin Blow habrían generado que ella se encuentre como morosa en el Inforcorp, lo que no le permite que acceda a préstamos.

En el programa de Tilsa Lozano se puso en tela de juicio qué hizo Michelle Soifer con todo el dinero que obtuvo como chica reality, además de sus negocios.

Al ver el informe de “En exclusiva”, Erick Sabater se mostró sorprendido por la fuerte suma de dinero que adeuda su exnovia en el sistema bancario. “La verdad que no sabía nada, ojalá que la persona que tiene a su lado la ayude a salir adelante de este tremendo problema. Lo que pasa es que ella no se mide con sus gastos”, aseveró el modelo dominicano.

Agregó: “A ver si se sigue burlando de mí, que dice que me va a dar trabajo”.

Por otro lado, Erick Sabater aseguró que no tema a las amenazas de demanda por difamación agravada de Michelle Soifer. “Qué haga lo que quiera pero que recuerde que la que le dijo infiel y otras cosas más, fue la ex mujer de su ahora pareja, yo no. No sé entonces por qué se va contra mí, es contra la persona que debería proceder legalmente”, expresó.

En tono amenazante, el exparticipante de “Esto es Guerra” dijo que él tiene mucho más para contar. “Está bien que lo haga, pero que se atenga a las consecuencias porque yo abriré la tienda entera y a ver quién pierde”, acotó.

¿Qué pasó realmente con Michelle Soifer? Tras retirarse de las pantallas chicas, la joven se enfocó en su negocio de comida rápida que abrió junto al dominicano Kevin Blow, además puso en pausa su carrera como cantante.

El dominicano respondió 20 preguntas a Beto Ortiz en "El valor de la verdad" y se llevó 25 mil soles. Como era de esperar, Michelle Soifer fue mencionada varias veces por su exnovio.

