Keanu Reeves con John Wick lidera la taquilla

Después de tres fines de semana liderando la taquilla mundial, el reinado de ‘Avengers: Endgame’ “ha llegado a su fin”, por lo menos el último fin de semana en Estados Unidos, gracias a la historia con Keanu Reeves convertido en el sicario en retiro. ‘John Wick 3: Parabellum’ tuvo un gran fin de semana de estreno, ganando $ 57.2 millones en más de 3 mil cines, superando las ganancias de $ 29.4 millones de ‘Endgame’ .

A sus 53 años, el actor protagoniza la tercera entrega de la saga en la que aparece atrapado, con una liga de asesinos internacionales que va por él y con una recompensa de $ 14 millones en su cabeza. “Wick debe abrirse camino por las calles de Nueva York mientras se convierte en el objetivo de los asesinos más despiadados del mundo”. Las estrellas Halle Berry y Anjelica Huston se unen a la lucha y a la franquicia.

Pero a pesar de la popularidad de Reeves con este personaje, ‘John Wick’ no tuvo las mayores expectativas en el debut del 2014. “Tienes un asesino que se encuentra sobre la colina y cuya esposa muere por causas naturales, le da un cachorro, un punk ruso mata a su cachorro y él mata a 84 personas”, dice Stahelski. “¿Cuántos estudios crees que dijeron que no a esa foto? La respuesta es todas ellas”, dijo el director Chad Stahelski a la revista GQ.

La primera parte de John Wick recaudó $ 14.4 millones en su debut y John Wick: Capítulo 2, se estrenó con $ 30.4 millones, 20 millones menos que lo que recaudó este fin de semana derrotando a Marvel.

Por su lado, ante la posibilidad de continuar con la franquicia, el actor no descartó ser parte de la nueva película. “Mientras mis piernas me lo permitan. Mientras la audiencia lo quiera”, declaró a la revista. La crítica también acompaña a la película, por lo que no sería extraño que continúe superando a ‘Avengers: Endgame’.

La crítica coincide en halagar la estética de esta película y la construcción de la trama que se inicia con la conclusión de ‘John Wick 2: Un Nuevo Día para Matar’. “La audiencia fue mayoritariamente masculina, con una división de género del 64-36 por ciento. El 65 por ciento de la audiencia tenía menos de 35 años, con un 60 por ciento entre 18 y 34”, cita The Hollywood Reporter.

Reeves describe a su personaje como alguien que tiene que “exorcizar” su dolor. “(Está)El John que estaba casado, y John Wick, el asesino. John quiere ser libre. Pero la única forma en que sabe cómo es a través de John Wick. Y John Wick sigue matando gente y rompiendo reglas. Realmente estamos viendo a una persona luchar por su vida y su alma”, declaró Keanu Reeves. La película ingresa a salas peruanas este jueves. ❖

