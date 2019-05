Mávila Huertas eleva la temperatura con sexy sesión de fotos

La periodista Mávila Huertas publicó en Instagram una serie de imágenes en las que deja apreciar su contorneada figura y dejó atónitos a todos sus seguidores, pues pocas veces se la ve tan desinhibida ya que se caracteriza por ser una persona seria.

La conductora de "América Noticias Edición Central" lució sus infartantes curvas en diminutas prendas, para el deleite de todos sus fans en las redes sociales y escribió junto a su publicación una frase del tema "Y si amanece por fin" del cantante español Joaquín Sabina.

"Y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú... y tal vez no seas tú, la mujer de mi vida, Joaquín Sabina", fueron las palabras que usó la comunicadora en su cuenta oficial de Instagram como leyenda en su serie de fotografías. La conductora de televisión decidió desactivar los comentarios de su publicación para evitar las críticas de algunos ciberrnautas.

En esta ocasión, Mávila Huertas vistió un corto top negro con tiras caídas al hombro, un short jean con pequeños estampados negros de mandalas, que dejó ver su esbelta cintura, y, unas largas botas con diseño animal print de cocodrilo.

Fueron tres las fotografías que compartió la periodista en Instagram. En la primera aparece reclinando la espalda hacia la pared y alzando la pierna izquierda de manera sensual. La segunda la muestra en todo su esplendor, mirando hacia la cámara y con las manos a la cintura. En la tercera, la periodista de América TV apoya una mano en una baranda, coloca la otra a su cintura y dirige la cabeza hacia arriba con los ojos cerrados, dejando que el viento mueva su cabello.

En diciembre del año pasado, Mávila Huertas también realizó una cautivante publicación al mostrarse en un sexy traje de baño. La comunicadora no colocó ninguna descripción junto a la foto, pero esta fue ampliamente comentada por sus fans.