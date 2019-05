Tatiana Astengo: “Las mujeres no hemos venido a parir, sino a ser felices”

La reconocida actriz peruana Tatiana Astengo cautivó a sus fans al hablar sobre el perfil de Elvira, el polémico personaje que interpreta en "De Vuelta al barrio" y fue enfática al enviar un duro mensaje para las mujeres con respecto al hecho de convertirse o no en madres.

Según comentó la intérprete, se emocionó mucho al ver la gran acogida que llegó a tener su papel en la telenovela de América TV, pues ella permaneció una larga temporada fuera del país.

"Es increíble, porque yo sabía que volvía a la televisión peruana después de trabajar afuera, pero que te reciban así, tal como ha sucedido y con un nuevo personaje que no tiene nada que ver con el anterior (‘Reina Pachas’), ha sido sensacional", manifestó.. "Sí ( Elvira es una mujer con carácter), pero también tiene sus quiebres, porque es humana. Hay un lado infantil pero consigue lo que quiere, tiene sentimientos y, por eso, la gente la está aceptando... aunque sea una villana".

Tatiana Astengo mencionó que jamás estuvo en sus planes convertirse en madre, pero la vida la sorprendió y por ello ahora tiene una hija putativa, quien siempre está a su lado. "Nunca he querido tener hijos y ha sido una decisión mía, pero a veces la vida te contradice y aparece la niña, y yo feliz, porque es una persona inteligente, que me acompaña", contó en declaraciones al diario Trome.

En un momento de la entrevista, la actriz indicó tajantemente que las mujeres no tienen por qué tener como fin el tener hijos, sino el ser felices con la vida que elijan. "En mi caso, no era una prioridad el tener hijos. Nosotras no hemos venido a parir, sino a ser felices y cada uno lo es como se le dé la gana", aseveró.

La intérprete aseguró que jamás necesito de un hombre para mantenerse, pues siempre ha sido una mujer independiente. "Nunca he convivido con ningún hombre ni siquiera para eso (ayuda económica). Siempre me he sabido valer por mí misma", precisó Tatiana Astengo.

Por otro lado, la artista negó tener cualquier tipo de rivalidad con Mónica Sánchez (Malena), su compañera en "De Vuelta al barrio". Luego, aseguró que las dos se van a comer juntas y hasta se ríen de los rumores de su presunta rivalidad.

Tatiana Astengo y Mónica Sánchez protagonizan polémica escena en tv

Las actrices Tatiana Astengo (Elvira) y Mónica Sánchez (Malena) interpretaron una divertida escena en "De Vuelta al Barrio", la cual recordó a las épicas telenovelas mexicanas.