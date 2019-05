Instagram: Yanet Garcia se muestra en sensual bikini y enloquece a fans [VIDEO]

En Instagram, la popular conductora mexicana Yanet Garcia ya cuenta con más de 10 millones de seguidores, a los cuales enamora cada día con sus reveladoras fotografías. Hace unos días la popular actriz compartió un vídeo en el cual mostraba algunos secretos para tener un envidiable derrier, en esta ocasión ha enloquecido a sus fans con una reveladora instantánea en bikini.

Yanet Garcia acompañó la fotografía con un corazón. La publicación de Instagram ya tiene más de medio millón de corazones. Sus fans no evitaron compartir sus halagos: "Tan bonita", "Qué hermosa eres", "Hermosa bebé", "Mamacita", "Increíbles pestañas", "Qué belleza. Bendiciones eternas para su familia y hogar", "Maravillosa, "Te amo".

Instagram: Cuatro curiosidades de Yanet Garcia

- Nació un 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León.

-Tiene una agencia de modelos llamada: "Yanet Garcia Models".

-A pesar que muchos fans indican que su trasero es operado, ella los desmiente con las constantes rutinas de gimnasio que publica en Instagram.

-En el 2013 hizo casting para "Nuestra Belleza México", sin embargo, no fue seleccionada.

Instagram: ¿Quién es el novio de Yanet Garcia?

El nuevo enamorado de Yanet Garcia es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.

Instagram: ¿Cuántos seguidores tiene Yanet Garcia en la red social?

Actualmente, Yanet Garcia cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Además, siempre está compartiendo fotografías, videos e historias de las actividades que realiza durante el día para mantener informados a sus fans.