Actrices de Hollywood se unen a campaña #YouKnowMe y hablan de sus abortos [VIDEO]

La actriz Busy Philipps, conocida por su papel en las series “Cougar Town” y “Dawson's Creek”, lidera una campaña en Twitter contra las nuevas leyes antiaborto recientemente aprobadas por el senado de Estados Unidos.

La primera iniciativa de la artista fue relatar en su programa “Busy Tonight”, cómo se practicó un aborto cuando tenía 15 años.

Ese mismo día, martes 7 de mayo, el Senado de Alabama aprobó un proyecto de ley que prohibía casi todos los abortos en el estado, conocido como “Heartbeat” (latido).

Una semana después, la actriz comenzó en Twitter la campaña #YouKnowMe ("tú me conoces"), alentando a otras mujeres a contar sus propias experiencias con el aborto.

Una de las primeras artistas de Hollywood en relatar su historia fue la actriz de “Sex and the City”, Cythia Nixon, de 60 años y abiertamente lesbiana.

“Hace casi 60 años mi madre tuvo un aborto ilegal, era demasiado desgarrador para ella hablar al respecto, pero se aseguró de que yo supiera que había pasado. En 2010 mi esposa tuvo un aborto legal después de que nos enteramos que su embarazo no era viable. No podemos dar marcha atrás y no lo haremos. #YouKnowMe”, expresó la actual candidata para Gobernadora del Estado de Nueva York.

Amber Tamblyn, protagonista de la serie “Joan de Arcadia”, consideró que fue la decisión correcta abortar cuando tenía 25 años.

“En 2012 tuve un aborto, fue una de las decisiones más difíciles que haya tenido que tomar. … Fue la decisión correcta para mí en ese momento de mi vida. No tengo ninguna duda al respecto. #YouKnowMe”.

La modelo plus size y estrella de Instagram, Tess Holliday, también se sometió a un aborto para proteger su salud mental.

“Soy de Mississippi, viviendo en California, casada con dos hijos y tuve un aborto. Mi salud mental no podía soportar estar embarazada de nuevo. Tomé la mejor decisión para mí y al final de cuentas para mi familia”.

La protagonista de la comedia “The Good Place”, Jameela Jamil tampoco dijo sentirse arrepentida de haber abortado.

“Pueden decirme lo que quieran, pero no lamento haber abortado. Los anticonceptivos me fallaron e hice lo que era mejor para mi salud mental y física en el momento. Y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. No me siento avergonzada para NADA, y si por alguna razón también lo han hecho tampoco deberían sentirse así”, expresó la modelo británica.

Por otro lado, la actriz de “El Quinto Elemento” y “Resident Evil”, Milla Jovovich, también se unió a la campaña a través de su cuenta de Instagram, aunque en su caso el aborto fue por motivos médicos.

“Entre en pre-labor de parto y me dijeron que debía estar despierta todo el proceso. Ha sido una de las experiencias más aterradoras que haya tenido que pasar. Todavía tengo pesadillas al respecto. Estaba sola y desamparada. Cuando pienso en el hecho de que las mujeres tienen que enfrentar abortos en condiciones aún peores que las que tuve por estas nuevas leyes, mi estómago se retuerce”, expresó la nominada al MTV Movie Awards.