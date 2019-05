'Peluchín' enfrenta a Antonio Pavón en vivo y defiende a Magaly Medina tras grave acusación [VIDEO]

Antonio Pavón y Magaly Medina se encuentran enfrentados tras la difusión de unos chats del torero donde se dirige de forma racista a una periodista del diario Ojo.

La denuncia en contra de Antonio Pavón se hizo a través de la web del mismo diario, luego Magaly Medina tomó la información y contraatacó al torero sin saber que este la tildaría de 'hipócrita', incluso, se refirió a la pareja de la conductora como un caballero y a ella como una marginal, este último calificativo utilizó también para insultar a la periodista, Aneth Acosta.

La conductora de ATV reveló los insultos que la expareja de Sheyla Rojas envió a través de WhatsApp, allí la tilda de 'bruja' y 'sinverguenza'. Por lo cual, Magaly decidió entablar una denuncia por violencia psicológica y acoso contra Antonio Pavón.

Este viernes, el torero rompió su silencio y se comunicó con el programa Válgame Dios para aclarar la actitud que le ha traído una serie de críticas en las redes que lo califican de 'racista'.

Pero durante su defensa, Antonio Pavón culpó a la conductora de empeorar la salud de su madre. 'Peluchín' no se quedó callado y enfrentó al torero en vivo.

"No me vinculen con un tema que yo soy racista, mi madre está llorando mucho y por culpa de la señora Magaly Medina, mi madre está llorando todos los días. A Magaly le quiero decir que es una hipócrita porque ella es la primera que ofende a hombres y mujeres y los desangra sin piedad, se la está tomando conmigo para hacerse la abanderada del Perú", declaró el torero con molestia.

A lo que Rodrigo González defendió a la conductora de "Magaly TV, la firme": "Yo no quiero entrar a este tema, mi tema con Magaly no va por el espectáculo, es un tema personal. Yo prefiero no meter en este tema a ella. Pero lo que sí me parece es que si tu madre está sufriendo no es responsabilidad de nadie más que de las consecuencias que están teniendo tus palabras y tus actos. No puedes responsabilizar a nadie de lo que está pasando en tu familia".

Antonio Pavón insulta a periodista

El padre del hijo de Sheyla Rojas perdió los papeles tras una pregunta que le hizo la periodista, Aneth Acosta, a través de la red social Instagram. Ella le cuestionó sobre el viaje que realizó a Marruecos pese a no tener un trabajo estable.

A lo que el torero contestó: "India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito". Según reportes anteriores, esta no sería la primera vez que Pavón se refiere de forma racista a una persona.