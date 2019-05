Angie Arizaga "llora" tras enfrentarse a Romina Lozano en "Esto es guerra"

Angie Arizaga terminó su relación con Nicola Porcella en medio de especulaciones sobre los motivos de su ruptura. Ambos volvieron a “Esto es guerra”, pero el modelo fue separado por el proceso legal que viene atravesando.

Tras varios meses de ausencia se vuelve a hablar sobre el “Capitán histórico” de EEG, debido a que su nueva novia, Romina Lozano, ingresó al programa y como era de esperarse tenía que enfrentarse a la popular ‘Negrita’ en competencia.

El logro de la modelo de 22 años fue haber ganado el Miss Perú en el año 2018 y esto sirve para que sus compañeros y conductores de “Esto es guerra” jueguen crueles bromas a Angie Arizaga.

La guerrera “cansada” del bullying se animó a revelar que ella ganó un certamen de belleza en el año 2011, cuyo título lleva por nombre Miss Expo World.

“Obviamente no estaba en tele, pero yo gané el Miss Expo World hace mucho tiempo, que se realizó acá en Perú. Luego en Guatemala quedé en segundo lugar, pero esas cosas no me gustan decir”, dijo la ex de Nicola Porcella.

Ante tal revelación, Mathías Brivio y Gian Piero Díaz pidieron que se hiciera una representación sobre aquella premiación, pero en vez de que Angie Arizaga “actué” sola, optaron por convocar a Romina Lozano.

Mister G tuvo a las dos integrantes de “Esto es guerra” juntas y anunció a la “Negrita” como la ganadora y Rafael Cardozo la coronó con un casco, pero segundos después pidió la palabra para rectificar el resultado.

“Un momentito, perdón. Hubo un error, nos hemos confundido… La ganadora es Romina y el segundo lugar es de Angie”, dijo el locutor de EEG.

Siguiendo con esta broma, a Angie Arizaga le arrebataron el casco, que hacía de corona, y nombraron a Romina Lozano, actual pareja de Nicola Porcella como la verdadera ganadora ante la risa y aplausos de sus compañeros de “Esto es Guerra”.