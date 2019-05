Fabio Agostini arremete contra Paula Manzanal y exige que se rectifique [VIDEO]

Luego de las declaraciones de Paula Manzanal en "El valor de la verdad", personajes involucrados en las relaciones íntimas de la modelo se han pronunciado. Entre la lista de pretendientes figura Fabio Agostini, exchico reality, con quien vivió un romance.

El programa Válgame Dios logró recoger declaraciones de Fabio Agostini, quien arremetió contra la modelo y cuestionó la participación de la madre de Manzanal en el programa de Beto Ortiz.

Durante la confesión, Paula Manzanal puso una calificación a cada una de sus parejas íntimas, las notas variaron desde 13 hasta 19 como el más alto puntaje; sin embargo, al exchico reality le causó molestia la nota.

"Cómo me vas a poner un 19, Paula, yo estoy con 20, eso me ha ofendido bastante la verdad. Con esa nota a mí me faltó mucho el respeto", exigió antes las cámara del programa de Latina.

Por otro lado, la madre de Paula Manzanal aseguró que el hermano de Fabio Agostini, Hugo Agostini, lloró para evitar que el exchico reality tenga una denuncia por difamación y deshonra de la reputación de la modelo. A lo que, agregó que Hugo le explicó que Fabio no podía controlar sus impulsos.

Esto fue lo que aclaró la expareja de Mayra Goñi: "Que le enseñe los videos de cuando mi hermano le estaba llorando, además, no entiendo porque la mamá tiene que estar hablando de eso, la única vez que he visto a mi hermano llorar ha sido por problemas personales y familiares".

Cabe resaltar que Fabio Agostini señaló que no guarda rencores a la modelo porque es un tema pasado que ya se resolvió y el tiempo ha ayudado a que ambos tengan una relación de amistad. "Ese tema ya está enterrado hace cuatro años, me hace gracia que ahora salga a hablar", arremetió el exchico reality.