Melissa Klug hace cruel comparación entre Ítalo Valcárcel y Jefferson Farfán [VIDEO]

Melissa Klug ha causado polémica tras sus últimas declaraciones en el programa de Magaly Medina donde reveló el motivo por cual terminó su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel.

La empresaria se animó a participar de una dinámica con Medina, esta consistía en comparar imágenes de su expareja, Ítalo Valcárcel y Coto Hernández.

Allí la conductora cuestionó cómo es que Ítalo Valcárcel podía pagar por sus gustos y si él es sólo un bailarín profesional. Pero durante la respuesta, Melissa Klug envió una indirecta a Jefferson Farfán sobre los lujos que exhibe en las redes sociales.

La expareja de Ítalo Valcárcel explicó: "Es que muchas personas subestiman, pero no sabes la clase de persona que él es. Lo que ha trabajado, lo que tiene, no es de hablar de sus cosas, no lo publica en Instagram como muchas personas lo hacen".

Luego hizo mención a lujos que ostenta el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, y lo comparó con el bailarín: "Claro, no muestra relojes, no muestra los carros". Además coincidió con la conductora de Magaly TV, la firme, quien dijo que el bailarín no publica fotos de lo que se come en Dubái, país al que Jefferson Farfán e Ivanna Yturbe viajaron durante su relación amorosa.

Por otro lado, Melissa Klug confesó que sus diferentes exparejas han cumplido con sus exigencias, "tengo que admitir que me han paseado y me han dado mis buenos gustos".

La empresaria defendió al bailarín y se atrevió a explicar de dónde obtiene sus recursos económicos, "ha estado en varios realitys, ha trabajado bastante para tener lo que ha logrado, estuvo en "Fabrica de Sueños", "Combate", "Esto es Guerra"".

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jefferson Farfán tienen un dos hijos. La empresaria se separó del futbolista e inició relaciones amorosas con Diego Chávarri, luego con Ítalo Valcárcel. Según ella, el motivo por el cual no prosperó el romance con el bailarín es que tenían diferentes metas en la vida.