Nicola Porcella recibió una dura advertencia de su actual pareja Romina Lozano

Confesó los verdadero motivos tras sus actitudes. La modelo peruana Romina Lozano ha marcado un antes y después en la vida del exchico reality Nicola Porcella. El programa online Instarándula expuso una transmisión en vivo que realizó la ex Miss Perú Universo 2018, en la que hablaba sobre la decisión que tomó por el bien de su romance, el cual mantiene en total privacidad ante los medios de comunicación.

Durante la transmisión que hizo en Instagram, la modelo Romina Lozano habló sobre la decisión que tomó para que su relación amorosa con Nicola Porcella no se vea afectada. Ella manifestó que prefirió dejar de seguir a Angie Arizaga, expareja del chico reality, en la red social para evitar que la metan en problemas o en rumores que no le corresponden. Esto fue lo que dijo cuando le preguntaron por qué ya no quiere ser fan de la estrella de "Esto es guerra".

"Porque me han inventado unas historias, que barbaridad. Aparte, yo no manejo sola mi Instagram, tengo un comunnity manager que maneja mis cuentas, para no tener ningún problema. Yo no tengo nada en contra de nadie, solo evito problemas en los que no estoy involucrada. Luego están diciendo, ah mira, que hipócrita".

Tras la decisión que tomó la ex Miss Perú, el modelo peruano Nicola Porcella apostó por seguir la misma decisión que su pareja y eliminó las cuentas de las mujeres con las que tuvo una relación amorosa. En Instagram se puede comprobar que solo sigue la cuenta de amigos, compañeros de trabajo, marcas y a Romina Lozano.

Romina Lozano: ¿Entrará a Esto es Guerra?

Una seguidora de Romina Lozano le preguntó si aceptaría convertirse en una chica reality de "Esto es guerra". Ella sorprenderá a más de uno con la respuesta que emitió en Instagram. "No tendría por qué incomodarme trabajar con ella (haciendo referencia a Angie Arizaga), sería una oportunidad para conocerla y a todos".

Romina Lozano es feliz junto a Nicolla Porcella

Romina Lozano ha transformado la vida de Nicola Porcella. Ellos no han dudado en mostrarse juntos en eventos públicos, confirmando que se están juntos, negando cualquier tipo de distanciamiento. Por otro lado, el modelo reveló que se encuentra feliz al lado de la representante de la belleza peruana.

Romina Lozano y Angie Arizaga pasan incómodo momento en Esto es Guerra

Romina Lozano en Instagram

En medio de la polémica, la modelo Romina Lozano se dio el tiempo de publicar una sexy fotografía bajo la leyenda: "Inhala confianza, exhala dudas". El reconocido Nicola Porcella no pudo evitar realizar un comentario en la imagen: "Princesa", colocó el exchico reality. La instantánea ya tiene más de 50 000 corazones en Instagram.