¿Quien es Angelle Folse? La nueva novia estadounidense de Ignacio Baladán [VIDEO]

Ignacio Baladán presentó a su nueva pareja, Angelle Folse, en el programa 'En boca de todos' luego de publicar fotos comprometedoras en sus redes sociales.

La pareja compartió románticos momentos durante el concierto de Maluma pues ella viajó desde Estados Unidos y se reencontró con él después de un varios meses. Ambos difundieron imágenes de la celebración en sus cuentas de Instagram.

Las conductoras de 'En boca de todos' tuvieron que comunicarse en inglés debido a que la nueva novia del exchico reality aún no domina el idioma español puesto que reside en Estados Unidos.

Angelle Folse es una modelo con nacionalidad estadounidense. Según su perfil de Instagram, realiza trabajos para una agencia de modelaje en New Orleans, en su cuenta se expone fotos profesionales desde el uso de prendas elegantes hasta en prendas íntimas.

Sobre su estadía en Perú y una futura convivencia con Ignacio Baladán, Angelle Folse confesó que aquella decisión depende de él. "Si quiere algo conmigo, él tiene que hacer que se solucione", reveló la modelo en el idioma extranjero.

Pese a que Ignacio Baladán presentó a la modelo en el set de América TV, no quiso llamarla 'novia'. "No hay anuncio, simplemente si han preguntado por ella acá está", expresó el chico reality.

En cambio la modelo confesó qué es lo que le atrae más de Ignacio Baladán: "Tiene un alma muy dulce". A lo que el participante de "Esto es guerra" agregó: "Yo fui muy cauto en decir si somos algo o no, dije que íbamos a ir despacio por mis anteriores experiencias".

Angelle Folse y su expareja

Por otro lado, Ignacio Baladán no fue el primer hombre que enamoró a la modelo. Angelle Folse habría tenido una relación amorosa en agosto del año pasado. Ella lo anunció en su cuenta de Facebook con un romántico mensaje para su expareja: "Oh, qué camino con mi dulce hombre. Me enamoré de ti a los 14 y aquí estamos ahora. ¡Estoy listo para el viaje de toda una vida contigo! Lo sabía entonces, lo sé ahora, te amo".

¿Angelle Folse fue parte de Play Boy?

Aunque la modelo no ha confirmado ser parte del equipo de las conejitas de 'Play Boy'. En la cuenta de Facebook que lleva su nombre, se exhibe una imagen de ella con una prenda y el logo de la revista de entretenimiento para adultos.