Karol G canta a capela para su madre, pero detalle decepciona a fans

Karol G es una de las cantantes del género reggaetón con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte en la red social es muy comentado por sus miles de seguidores. Una reciente publicación no ha sido la excepción y el contenido viene generando distintos comentarios.

Se trata de un video en que Karol G decidió cantar a capela para saludar a su progenitora en el Día de la Madre. El resultado parece no haber sido del agrado de sus seguidores de Instagram, quienes decidieron pronunciarse en la sección comentarios con mensajes negativos.

"Aunque lo intentara, no podría sin ti... Esta hoy te la dedico a ti. Te amo má", fue la descripción del video compartido por la cantante colombiana.

Ante esta publicación, los usuarios de Instagram expresaron su decepción por el resultado del video, pero sobre todo por la cancelación de un concierto que la cantante tenía en la ciudad Pereira.

"No entendemos, actúas como si nada y en Pereira no cantaste", "Queremos que nos devuelvan nuestro dinero", "No puedo creer que sigas publicando como si no hubiera pasado nada en Pereira" y "Queremos un reembolso", se pudo leer entre los comentarios.

Pese a los comentarios negativos hacia Karol G, la madre de la cantante decidió pronunciarse en la misma red social para agradecerle a su hija por el detalle.

"Qué belleza mi negrito, se me chocolatiaron mis ojos. Dios la bendiga. Las amo con todo mi corazón, son mi razón de ser y vivir. Mis muñecas hermosas", escribió la madre de Karol G.

Karol G canta a capela para saludar a su madre

Karol G y su madre en Instagram